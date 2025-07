Tigrinho e cia geram crise no INSS; motivo: ludopatia

O número de trabalhadores afastados por ludopatia aumentou 2.300% em dois anos. O INSS concedeu 276 auxílios por incapacidade entre junho de 2023 e abril de 2025. Antes disso, esse número mal ultrapassava dez casos por ano. A realidade mudou, dessa forma, com a explosão das casas de apostas online.

Entre os afastados, 73% são homens. A maioria tem entre 18 e 39 anos, ou seja, está no auge da vida produtiva. Muitos sustentam famílias, o que agrava o impacto social. A doença atinge principalmente autônomos e trabalhadores de baixa renda, segundo especialistas.

Casos como o de um ex-gerente bancário revelam a complexidade do vício. Mesmo com laudos médicos, empresas demitem por justa causa. A Justiça tem revertido algumas dessas decisões, mas os embates jurídicos se intensificam. Outro caso envolveu um servidor que desviou R$ 1,5 milhão para apostas.

O SUS registrou, assim, salto nos atendimentos: de 65 em 2019 para 1.292 em 2024. Estados como Roraima, Rondônia e Sergipe lideram os registros. Conforme psicólogos, muitos pacientes escondem o vício. Procuram ajuda apenas quando colapsam.

Apesar do aumento de impostos sobre bets, o governo ainda não criou ações efetivas de prevenção. Não há diretrizes claras para avaliação pericial nem campanhas nacionais de conscientização. A ausência de integração entre Previdência, Saúde e Justiça preocupa especialistas.

O país assiste ao crescimento silencioso de um problema grave. A ludopatia já afasta milhares do trabalho, destrói famílias e desafia o sistema público. Enquanto isso, faltam ações concretas.

