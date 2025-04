Trombofilia: entenda doença de Mariana Rios e saiba como se prevenir

Após revelar o diagnóstico de trombofilia, a atriz Mariana Rios reacendeu o debate sobre uma condição que pode passar despercebida, mas exige atenção. A trombofilia provoca maior tendência à formação de coágulos sanguíneos, o que aumenta o risco de trombose, AVC ou embolia pulmonar.

Essa alteração pode ter origem genética ou adquirida. Em ambos os casos, o corpo apresenta falhas na regulação da coagulação sanguínea. Embora muitos convivam com o distúrbio sem sintomas, situações como uso de anticoncepcionais, cirurgias ou gravidez elevam o risco de complicações.

Médicos investigam o histórico familiar e solicitam exames laboratoriais específicos. Assim, conseguem detectar alterações no sangue e indicar a melhor conduta. O diagnóstico precoce permite que o paciente adote medidas preventivas com segurança e orientação adequada.

O tratamento depende da gravidade. Pessoas assintomáticas devem adotar hábitos saudáveis, evitar o tabagismo e se manter ativas. Já pacientes com histórico de trombose ou risco elevado usam anticoagulantes sob prescrição. Além disso, médicos indicam meias de compressão em casos específicos.

A trombofilia não tem cura, mas pode ser controlada com acompanhamento médico. Consultas regulares, exames e adesão ao tratamento reduzem drasticamente o risco de eventos graves. Portanto, quem recebe o diagnóstico deve seguir rigorosamente as orientações.

