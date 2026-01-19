Tuberculose peritoneal: a doença que matou Erlan Bastos

A morte do apresentador da Band Erlan Bastos, aos 32 anos, chamou atenção para a tuberculose peritoneal. Além disso, o caso expôs uma forma pouco conhecida da doença. Assim, o diagnóstico tardio ganha destaque. Portanto, compreender os sinais se torna fundamental. Dessa forma, informação pode salvar vidas.

Segundo relatos da emissora e de pessoas próximas, Erlan apresentava sintomas desde o ano passado. No entanto, a doença evoluiu de forma silenciosa. Assim, o quadro se agravou progressivamente. Consequentemente, o diagnóstico não ocorreu de forma precoce. Por isso, o caso gerou comoção e alerta.

O que é a tuberculose peritoneal

A tuberculose é causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis. Embora a forma pulmonar seja mais comum, a infecção pode atingir outros órgãos. Dessa forma, surgem as tuberculoses extrapulmonares. Logo, a peritoneal representa uma dessas manifestações.

Na tuberculose peritoneal, a bactéria alcança o peritônio. Essa membrana reveste a cavidade abdominal. Além disso, envolve órgãos como intestino, fígado e estômago. Trata-se de uma forma rara. No entanto, apresenta potencial grave.

Principais sintomas da doença

Os sintomas costumam surgir de maneira lenta. Assim, muitas vezes se confundem com outras enfermidades. Portanto, o diagnóstico se torna difícil.

Entre os sinais mais frequentes estão:

Dor abdominal persistente;

Inchaço abdominal;

Perda de peso inexplicada;

Febre baixa contínua;

Cansaço excessivo;

Falta de apetite;

Ascite, que é o acúmulo de líquido no abdômen.

Diferentemente da tuberculose pulmonar, não há tosse persistente. Por isso, o quadro passa despercebido por meses.

Por que o diagnóstico costuma atrasar

O Ministério da Saúde destaca que a tuberculose extrapulmonar exige investigação mais complexa. No caso peritoneal, exames simples nem sempre detectam a bactéria. Além disso, os sintomas se parecem com câncer abdominal ou cirrose.

A confirmação geralmente requer exames de imagem. Além disso, pode incluir análise do líquido abdominal. Em alguns casos, a biópsia do peritônio se torna necessária. Logo, o processo diagnóstico leva tempo.

Tratamento e riscos da demora

O tratamento segue o protocolo padrão da tuberculose. Assim, médicos utilizam antibióticos combinados por seis meses ou mais. Quando iniciado cedo, o tratamento costuma ser eficaz.

No entanto, a demora aumenta o risco de complicações. Entre elas estão inflamação intensa, obstrução intestinal e infecção generalizada. Consequentemente, o risco de morte cresce.

O caso de Erlan Bastos reforça um alerta importante. A tuberculose ainda existe. Além disso, pode assumir formas silenciosas. Portanto, sintomas persistentes exigem investigação. Diagnóstico precoce segue sendo a principal ferramenta de prevenção.

