Unimed aposta forte em inovação e amplia atendimento no ES

A Unimed Sul Capixaba apresentou o Relatório de Gestão e Sustentabilidade 2025 com resultados expressivos. O documento reúne indicadores econômicos, assistenciais e ambientais relevantes. Consequentemente, a cooperativa evidencia um ciclo consistente de crescimento institucional. Ao mesmo tempo, a organização reforça seu compromisso com qualidade e inovação. Assim, o material consolida sua posição no sul do Espírito Santo.

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Atualmente, a cooperativa atende cerca de 104 mil clientes em toda a região e conta com mais de 1.200 colaboradores e 477 médicos cooperados. Dessa forma, a rede amplia o acesso à saúde com estrutura própria e credenciada. Inclusive, a atuação já alcança aproximadamente 30 municípios capixabas. Portanto, a presença regional fortalece o atendimento e a confiança dos usuários.

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Qualidade assistencial e inovação em destaque

O relatório destaca avanços importantes em qualidade assistencial e tecnologia. Em primeiro lugar, a cooperativa manteve a certificação ONA nível 3. Esse reconhecimento comprova excelência em gestão hospitalar e segurança. Além disso, o hospital conquistou o nível máximo do HIMSS EMRAM Estágio 7. Assim, a instituição se posiciona entre as mais digitais do setor.

Esses resultados refletem investimentos contínuos em inovação. Ao mesmo tempo, a cooperativa aprimora processos clínicos e gestão de dados. Consequentemente, pacientes recebem atendimento mais seguro e eficiente. Desse modo, a tecnologia otimiza decisões médicas e operacionais. Portanto, a modernização sustenta o crescimento da organização.

Reconhecimento institucional e práticas ESG

O documento também destaca conquistas institucionais relevantes. Entre elas, a cooperativa recebeu o Selo ESG Unimed Prata. Esse reconhecimento valoriza práticas ambientais, sociais e de governança. Além disso, a instituição se destacou em rankings de melhores empresas. Inclusive, obteve reconhecimento no GPTW pelo ambiente de trabalho.

Paralelamente, a cooperativa investe em responsabilidade social. Dessa forma, desenvolve projetos de inclusão e diversidade. Além disso, promove ações voltadas à saúde e bem-estar dos clientes. Consequentemente, amplia o impacto positivo na sociedade. Assim, fortalece sua reputação institucional.

Futuro com foco em expansão e inovação

O relatório projeta continuidade nos investimentos estratégicos. A cooperativa prioriza infraestrutura, tecnologia e desenvolvimento humano. Além disso, fortalece a governança e amplia a capacidade assistencial. Dessa maneira, acompanha o crescimento da carteira de clientes. Portanto, mantém foco em sustentabilidade e inovação.

Segundo o diretor-presidente, Bruno Beber Machado, os resultados refletem evolução constante. Ele destaca o compromisso com acesso à saúde de qualidade. Além disso, reforça a importância do atendimento humanizado. Consequentemente, a cooperativa consolida sua liderança regional. Assim, segue como referência em saúde no Espírito Santo.

Clique aqui para acessar o Relatório: https://curt.link/unimed-coop

Com base em informações do portal Unimed Sul Capixaba.