Unimed Sul Capixaba ensina uso do desfibrilador para salvar vidas

Capacitar pessoas comuns para agir em momentos críticos pode representar a diferença entre a vida e a morte. Com esse objetivo, a Unimed Sul Capixaba realizou, na última segunda-feira (29), um treinamento sobre o uso do Desfibrilador Externo Automático (DEA) e sobre como proceder em casos de parada cardiorrespiratória. A iniciativa reuniu cerca de 30 participantes de diversos segmentos no auditório do Hospital Unimed.

O encontro, realizado anualmente, busca difundir técnicas de socorro rápido para quem atua fora do ambiente hospitalar. Profissionais de educação física foram maioria entre os presentes, já que estão em contato diário com alunos em academias e espaços esportivos. Durante as atividades, os participantes aprenderam a identificar sinais de mal súbito, aplicar corretamente a massagem cardíaca e utilizar o DEA em situações emergenciais. A proposta reforçou a importância da ação rápida até a chegada da equipe médica.

Importância do atendimento imediato

De acordo com a cardiologista Tháina Soares, da Unimed Sul Capixaba, é indispensável ampliar o conhecimento sobre atendimento pré-hospitalar. Para ela:

Reconhecer uma parada cardiorrespiratória é essencial.

Iniciar a massagem cardíaca imediatamente aumenta as chances de sobrevivência.

Qualquer profissional que lida com o público pode precisar dessas técnicas.

FOTO: Divulgação l Unimed Sul Capixaba

Cadeia de sobrevivência

De acordo com o representante da S2 Saúde, Rogério Madureira Rodrigues, a integração entre fabricantes de equipamentos, profissionais de saúde e instituições fortalece a chamada cadeia de sobrevivência. Essa união amplia a conscientização e melhora a qualidade do atendimento em emergências.

Impacto na comunidade

Já o empresário Marcos Mariano Silva, da Academia Legacy Fit, destacou a importância prática da capacitação. Ele afirmou que, desse modo, agora se sente mais seguro para agir dentro ou fora da academia. Conforme ele, o treinamento oferece confiança e reforça a responsabilidade social de salvar vidas quando necessário.