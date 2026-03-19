Urgente: leite infantil contaminado é retirado do mercado

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a venda de lotes da fórmula infantil Aptamil Premium 1. A medida ocorreu nesta quinta-feira (19). Além disso, o órgão determinou a suspensão imediata do uso e da distribuição. A decisão, portanto, visa proteger recém-nascidos. Ao mesmo tempo, a fabricante iniciou recolhimento voluntário. Dessa forma, autoridades reforçam a segurança alimentar.

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Segundo a resolução publicada no Diário Oficial da União, análises da própria fabricante identificaram a toxina cereulida no produto. Por isso, a Anvisa agiu rapidamente. Em consequência, três lotes foram considerados impróprios para consumo. Assim, o alerta se direciona a pais e responsáveis. Além disso, o risco exige atenção redobrada. Portanto, verificar o lote tornou-se essencial.

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Lotes proibidos pela Anvisa

A medida atinge os seguintes lotes do Aptamil Premium 1 (800g):

2026.09.07 (fabricado em 08/03/2025)

2026.10.03 (fabricado em 03/04/2025)

2026.09.09 (fabricado em 10/03/2025)

Dessa maneira, consumidores devem conferir a embalagem imediatamente. Caso identifiquem um desses lotes, não devem utilizar o produto.

O que é a toxina cereulida

A cereulida é produzida pela bactéria Bacillus cereus. Quando ingerida, ela pode causar sintomas importantes. Entre eles, surgem vômitos persistentes e diarreia. Além disso, pode ocorrer letargia intensa. Em casos mais graves, a criança apresenta dificuldade de reação. Portanto, a contaminação representa risco real.

Orientações para pais e responsáveis

Primeiramente, verifique o número do lote na embalagem. Se houver correspondência, interrompa o uso imediatamente. Em seguida, entre em contato com a fabricante. O Serviço de Atendimento ao Consumidor orienta sobre troca ou devolução.

Além disso, observe sinais após o consumo. Caso a criança apresente sintomas, procure atendimento médico sem demora. Ao chegar ao serviço de saúde, informe o alimento consumido. Se possível, leve a embalagem. Assim, o diagnóstico torna-se mais rápido.

O que muda para o consumidor

Apesar do alerta, outros lotes permanecem liberados. Ainda assim, a recomendação é manter atenção. Afinal, a segurança alimentar infantil exige cuidado contínuo. Portanto, acompanhar comunicados oficiais faz toda a diferença.

Com base em informações do portal Anvisa.