Uso excessivo de redes sociais aumenta infelicidade entre jovens

Estudos recentes indicam que o uso excessivo de redes sociais tem contribuído para o aumento da infelicidade entre os jovens. O Relatório Mundial da Felicidade da ONU revelou que a juventude, antes considerada uma das faixas etárias mais felizes, agora apresenta uma redução significativa na sensação de bem-estar.

Conforme especialistas, o tempo excessivo diante das telas e o uso constante de celulares e redes sociais têm gerado maior ansiedade entre crianças e adolescentes. Com efeito, destaca-se que essa exposição prolongada está diretamente relacionada ao aumento dos níveis de ansiedade nessa faixa etária.

Uma pesquisa realizada na Espanha revelou que os jovens passam, em média, 7 horas diárias em seus smartphones, dedicando 4 horas exclusivamente às redes sociais. Além disso, 42% dos participantes admitiram passar mais tempo do que o planejado em plataformas como Instagram ou TikTok.

De acordo com o estudo, a dependência das redes sociais está associada a 55% dos sintomas de ansiedade, 52% dos sintomas de depressão e 48% dos comportamentos agressivos entre os jovens. Esses dados evidenciam a necessidade de monitorar e moderar o uso dessas plataformas para preservar a saúde mental.

Diante desse cenário, é fundamental que pais, educadores e os próprios jovens adotem práticas que promovam o uso consciente das redes sociais. Estabelecer limites de tempo, incentivar atividades offline e promover o diálogo aberto sobre os impactos das mídias digitais podem contribuir significativamente para o bem-estar emocional e psicológico dos adolescentes.

