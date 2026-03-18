UTI neonatal reduz infecção grave em prematuros - saiba como

Bebês prematuros enfrentam riscos elevados nas primeiras semanas de vida. Nesse contexto, equipes médicas buscam soluções eficazes e seguras. Um estudo brasileiro mostrou resultados animadores. Pesquisadores aplicaram mudanças simples que reduzem riscos em UTIs neonatais. Como resultado, reduziram infecções graves de forma significativa. Além disso, não exigiram custos adicionais.

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A pesquisa envolveu unidades da Rede Brasileira de Pesquisas Neonatais. Dessa forma, especialistas acompanharam práticas clínicas e revisaram protocolos. Em seguida, as equipes ajustaram rotinas assistenciais. Consequentemente, os profissionais reduziram falhas no cuidado. Assim, os resultados mostraram impacto direto na saúde dos recém-nascidos.

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O que mudou na UTI neonatal

Inicialmente, os profissionais reorganizaram condutas diárias. Em seguida, adotaram metas claras de qualidade. Além disso, equipes monitoraram indicadores com frequência. Entre as principais mudanças, destacaram-se práticas simples. Por exemplo, reduziram o uso excessivo de antibióticos. Ao mesmo tempo, incentivaram o leite materno precoce.

Também padronizaram o uso de cateteres. Dessa maneira, evitaram infecções hospitalares. Além disso, reforçaram protocolos de higiene. Segundo especialistas, essas ações aumentaram a segurança dos bebês. Portanto, pequenas mudanças geraram grandes resultados.

Entenda a sepse tardia

A sepse tardia surge após os primeiros dias de vida. Geralmente, o bebê contrai a infecção dentro do hospital. Por isso, ela preocupa médicos e familiares. Prematuros apresentam sistema imunológico imaturo. Assim, tornam-se mais vulneráveis a infecções graves.

Antes das mudanças, os números preocupavam especialistas. A taxa de sepse chegava a 30% em alguns casos. Diante disso, equipes decidiram agir. Então, estruturaram intervenções práticas e contínuas.

Menos antibióticos, mais proteção

Embora antibióticos salvem vidas, o uso excessivo traz riscos. Por exemplo, altera a microbiota do bebê. Consequentemente, facilita infecções mais graves. Ao reduzir esse uso, equipes melhoraram a resposta imunológica.

Além disso, o leite materno ganhou destaque. Ele fornece anticorpos naturais. Dessa forma, fortalece a defesa do organismo. Segundo especialistas, o leite contribui para equilíbrio intestinal. Portanto, protege contra infecções.

Resultados que chamam atenção

Após aplicar as medidas, os pesquisadores registraram queda de 18,5% na sepse tardia. Esse resultado reforça a importância da organização assistencial. Além disso, mostra que não é preciso tecnologia cara para avançar. Com protocolos bem definidos, equipes salvam vidas.

Especialistas destacam que a padronização melhora o cuidado. Assim, hospitais podem replicar o modelo. Portanto, a expectativa cresce. Cada vez mais UTIs podem adotar essas práticas.

com base em informações do portal Metrópoles.