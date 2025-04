Mitos e verdades sobre vacina contra gripe: fique por dentro

A campanha nacional de vacinação contra a gripe começou no Brasil, focando especialmente em idosos, crianças, gestantes e puérperas. Com o objetivo de vacinar 90% desse público, o Ministério da Saúde pede que todos os grupos prioritários se protejam rapidamente, já que o vírus da gripe circula com maior intensidade durante o outono e inverno. No entanto, junto à campanha, surgem muitos mitos, principalmente nas redes sociais, sobre a eficácia e segurança da vacina. Vamos esclarecer as verdades para que você tome a melhor decisão.

A verdade sobre a vacina contra a gripe

Mito 1: A vacina pode causar gripe.

A vacina contra a gripe usa vírus inativado, ou seja, mortos, e não pode causar a doença .O que acontece é que, em alguns casos, a pessoa pode ter sintomas de resfriado devido à circulação de outros vírus respiratórios nessa época. Recomenda-se a vacina para pacientes com imunidade comprometida, como os que passaram por transplante de medula óssea.

Mito 2: A vacina não é segura, especialmente para idosos.

A vacina contra a gripe é extremamente segura, até mesmo para os mais vulneráveis, como idosos e pessoas com comorbidades. Fabricam-se separadamente a vacina contra a gripe e a vacina contra a Covid-19, com suas próprias fórmulas e testes rigorosos.. O vírus utilizado na vacina é inativado, o que garante sua segurança.

Mito 3: A vacina não evita o contágio.

Embora a vacina não impeça totalmente o contágio, ela é eficaz na prevenção de formas graves da doença e nas complicações que podem levar a internações ou óbitos. Ela é especialmente importante para os grupos mais vulneráveis, como idosos e pessoas com doenças crônicas.

Mito 4: A gripe não é grave, por isso não é necessário se vacinar.

A gripe pode levar a complicações sérias, como pneumonia, agravamento de doenças crônicas e até óbitos. Por isso, a vacinação é crucial, especialmente para idosos, crianças pequenas e pessoas com comorbidades.

Mito 5: Profissionais de saúde estão misturando a vacina da gripe com a da Covid-19.

Não há mistura de vacinas. A vacina contra a gripe e a vacina contra a Covid-19 são fabricadas separadamente, com suas próprias fórmulas e testes rigorosos. Existem, sim, vacinas combinadas, mas cada uma tem sua composição específica.

A vacina está sempre atualizada

Por isso, é fundamental se vacinar todos os anos para garantir proteção contínua.

Quem deve tomar o imunizante?

Idosos

Crianças de 6 meses a 6 anos

Gestantes e puérperas

Pessoas com doenças crônicas

Profissionais da saúde e segurança pública

Indígenas e populações em situação de vulnerabilidade

Procurar a vacina é um ato de cuidado com a própria saúde e com a saúde coletiva. Vacine-se, proteja-se e ajude a controlar a propagação do vírus da gripe.