Vacina contra herpes-zóster: o que travou a liberação

A vacina contra a herpes-zóster ainda não integra o SUS. No entanto, o próprio Ministério da Saúde solicitou a análise. Além disso, a proposta passou pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias. Ainda assim, a comissão técnica reprovou a inclusão neste momento. Portanto, o acesso gratuito segue em negociação.

A avaliação considerou critérios técnicos e econômicos. Entre eles, entraram segurança, eficácia e custo-benefício. Além disso, a comissão analisou a oferta de doses. Nesse contexto, a proposta apresentada não atendeu às exigências. Assim, o SUS manteve a vacina fora do calendário público.

Por que a Conitec não aprovou a vacina agora

A Conitec avaliou a proposta apresentada pela fabricante. Primeiramente, o valor por dose foi considerado elevado. Além disso, a oferta anual ficou limitada a 1,5 milhão de doses. Esse volume atenderia apenas pessoas acima de 80 anos. Portanto, a quantidade se mostrou insuficiente.

Outro ponto pesou na decisão. A vacina é indicada para pessoas a partir dos 50 anos. Isso representa mais de 60 milhões de brasileiros. Para alcançar esse público, o custo estimado chegaria a R$ 50 bilhões. Assim, o valor se tornaria inviável ao orçamento do SUS.

Negociação segue como prioridade do Ministério da Saúde

Apesar da reprovação inicial, o tema permanece em debate. O Ministério da Saúde reforçou o interesse na incorporação. Segundo o ministro Alexandre Padilha, a vacina é relevante. No entanto, a política pública precisa ser sustentável. Por isso, as negociações continuam.

O objetivo envolve três frentes principais:

ampliar a oferta de doses;

reduzir o custo por unidade;

garantir fornecimento contínuo ao SUS.

Dessa forma, o governo busca uma proposta viável.

Além disso, o ministério dialoga com possíveis produtores.

Assim, tenta evitar dependência de um único fornecedor.

Vacinas de alto custo já incorporadas recentemente

Nos últimos anos, o SUS ampliou o acesso a imunizantes. Em 2025, por exemplo, o sistema incorporou duas vacinas caras. Entre elas, estão os imunizantes contra bronquiolite e meningite ACWY. Portanto, a ampliação do calendário segue como prioridade. Ainda assim, cada decisão exige análise criteriosa.

O que é a herpes-zóster

A herpes-zóster, conhecida como cobreiro, não é autoimune. Ela surge pela reativação do vírus varicela-zóster. Esse vírus também causa a catapora. Após a infecção inicial, ele permanece latente. Com o tempo, pode voltar a se manifestar.

A doença atinge, principalmente, idosos e imunossuprimidos. Entre eles, estão pessoas com câncer, HIV ou doenças crônicas. Atualmente, o SUS garante tratamento e acompanhamento clínico. Assim, reduz sintomas e previne complicações graves.

Com base em informações do portal Ministério da Saúde.