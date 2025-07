Vacina universal contra o câncer avança com nova tecnologia

De acordo com divulgação da imprensa especializada, pesquisadores da Universidade da Flórida deram um passo decisivo rumo à criação de uma vacina universal contra o câncer. Ao combinar RNA mensageiro com inibidores de checkpoint imunológico, a equipe obteve resultados expressivos na eliminação de tumores em camundongos.

Vacina contra câncer e respostas

Os testes revelaram que a vacina experimental contra câncer ativou intensamente o sistema imunológico. Mesmo sem atacar uma proteína tumoral específica, a fórmula eliminou cânceres de cérebro, pele e ossos nos animais tratados. Isso ocorreu porque os cientistas estimularam a produção da proteína PD-L1 dentro dos tumores, tornando-os mais vulneráveis à resposta imune.

Vacina contra câncer – Covid inspirou

A vacina utiliza RNA mensageiro — a mesma tecnologia usada por farmacêuticas como a Pfizer durante a pandemia. Esse RNA serve como um molde para que as células fabriquem proteínas e, no caso do tratamento, desencadeiem uma resposta contra o tumor, como se combatessem um vírus.

Alternativa à quimioterapia e cirurgia

Conforme estudo, essa abordagem pode revolucionar o tratamento oncológico. Ao reprogramar o sistema imune, os cientistas vislumbram um caminho menos invasivo, sem a necessidade de quimioterapia ou cirurgias extensas.

Potencial para imunização personalizada

Diferentemente de métodos anteriores, que buscavam alvos comuns entre pacientes ou vacinas sob medida, essa nova estratégia propõe uma solução genérica, porém eficaz. Com isso, os especialistas visam desenvolver um imunizante de amplo alcance, capaz de se adaptar ao tumor de cada paciente.