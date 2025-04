Vacinação contra a gripe começa hoje: previna-se

O Ministério da Saúde iniciou, nesta segunda-feira (7), a nova campanha de vacinação contra a gripe. A ação visa proteger grupos mais vulneráveis e reduzir complicações causadas pela influenza. Além disso, reforça a importância de ampliar a cobertura vacinal no país.

Grupos prioritários

A campanha imuniza, principalmente, pessoas com maior risco de desenvolver formas graves da doença. Entre os grupos-alvo, destacam-se:

crianças entre 6 meses e 6 anos,

idosos,

gestantes,

trabalhadores da saúde,

professores,

indígenas,

pessoas com comorbidades,

profissionais de segurança e transportes.

Ao todo, o governo adquiriu mais de 73 milhões de doses para distribuição em todo o território nacional.

Importância da vacinação contra gripe

A vacina protege contra três tipos de vírus influenza e reduz entre 60% e 70% os casos graves e mortes. Portanto, vacinar-se representa um cuidado pessoal e, sobretudo, uma responsabilidade coletiva.

A campanha também considera as características climáticas das regiões. Assim, a Região Norte receberá as doses no segundo semestre, período com maior circulação do vírus.

Vacinar-se salva vidas

Mesmo com a ampla oferta, o Brasil ainda enfrenta baixa adesão. Em 2024, a cobertura vacinal ficou abaixo de 56% na maioria das regiões. Isso preocupa especialistas, pois a gripe continua a representar uma ameaça, principalmente para não vacinados.

Portanto, reforçamos: vacine-se, incentive familiares e compartilhe informações confiáveis. A prevenção começa com atitude e consciência social.

