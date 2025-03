Vacinação contra gripe: previna-se

O Ministério da Saúde iniciará, em 7 de abril de 2025, a Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe. Dessa forma, essa ação anual visa imunizar milhões de brasileiros contra o vírus influenza, reduzindo complicações e óbitos associados à doença.

Público-alvo da campanha

A campanha priorizará grupos mais vulneráveis às complicações da gripe. Entre eles, destacam-se:

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos.

Gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto).

Idosos com 60 anos ou mais.

Profissionais da saúde.

Pessoas com comorbidades ou condições clínicas especiais.

Professores das redes pública e privada.

Indígenas e quilombolas.

Forças de segurança e salvamento.

Funcionários do sistema prisional e pessoas privadas de liberdade.

Importância da vacinação contra gripe

A vacinação contra a gripe é essencial para prevenir casos graves e óbitos, especialmente entre os grupos prioritários. Além disso, a imunização contribui para a redução da carga sobre o sistema de saúde, evitando internações e permitindo que os serviços médicos atendam outras demandas.

Atualização da composição acinal

Anualmente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) atualiza a composição das vacinas contra a gripe, conforme as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) para o Hemisfério Sul. Essa atualização visa melhorar a eficácia da imunização contra as cepas circulantes do vírus influenza, garantindo proteção adequada à população.

Disponibilidade e locais de vacinação

As vacinas estarão disponíveis gratuitamente em unidades básicas de saúde (UBS) e postos volantes, conforme a organização de cada município. Para se vacinar, principalmente, é recomendável apresentar um documento de identificação e, se possível, a caderneta de vacinação. Profissionais de saúde e outros grupos específicos devem levar comprovantes de vínculo ou declaração que ateste sua condição.

A adesão à Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe é fundamental para a proteção individual e coletiva. Ao se vacinar, cada cidadão contribui para a diminuição da circulação do vírus, protegendo especialmente aqueles que não podem receber a vacina por contraindicações médicas. Portanto, é essencial que todos os elegíveis compareçam aos postos de vacinação e incentivem amigos e familiares a fazerem o mesmo.