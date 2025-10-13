Vacinação e testes modernos prometem zerar o câncer de colo do útero até 2034

Pesquisadores anunciaram uma notícia promissora na luta contra o câncer do colo do útero. A combinação entre vacinação contra o HPV e novos exames de rastreamento pode acelerar a eliminação dessa doença em todo o mundo.

Atualmente, o principal método de prevenção é o exame de Papanicolau, realizado a cada dois anos. Esse exame identifica alterações nas células do colo do útero e permite o tratamento precoce. Com essa estratégia, países como a Coreia do Sul devem alcançar a meta da Organização Mundial da Saúde (OMS) — menos de quatro casos por 100 mil mulheres — até 2044.

Eliminação do câncer do colo de útero

No entanto, os cientistas afirmam que é possível ir além. O estudo indica que o uso ampliado do teste de HPV de alto risco, associado a uma cobertura vacinal de 90% e rastreamento de 70% das mulheres, pode antecipar essa conquista em dez anos, atingindo o marco já em 2034.

Os resultados são animadores. Segundo as projeções, essa combinação reduziria em até 27% os novos casos e em 13% as mortes causadas pela doença. Ou seja, ampliar o acesso à vacina e aos exames mais modernos pode salvar milhares de vidas.

Por que o HPV está ligado ao câncer

O vírus HPV (Papilomavírus humano) é o principal causador do câncer do colo do útero. Ele se transmite principalmente por contato sexual. Por isso, a vacinação em adolescentes antes do início da vida sexual é essencial para quebrar o ciclo de contágio.

Caminho para eliminar o câncer

Investir em educação em saúde, vacinação em massa e testes modernos pode salvar milhares de vidas. Quanto mais cedo as políticas públicas adotarem essa integração, mais próximo estará o mundo de eliminar esse tipo de câncer.