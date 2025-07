Vacinação protege contra surdez infantil, aponta estudo

De acordo com estudos liderados por pesquisadores do Canadá, a vacinação protege contra infecções capazes de causar perda auditiva na infância. Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), 60% dos casos de surdez infantil poderiam ser evitados com medidas simples, como imunização e controle de doenças inflamatórias.

Infecções evitáveis causam surdez infantil

Doenças como meningite, rubéola congênita e caxumba afetam diretamente a audição de crianças. A tríplice viral, por exemplo, protege contra essas três infecções. Apesar disso, ainda faltam estudos aprofundados sobre o impacto direto das vacinas na prevenção de déficit auditivo.

A área de infectologia reforça que outras infecções preveníveis por vacinas também causam danos à audição. Mesmo assim, muitos profissionais e políticas públicas ainda subestimam esse risco.

Lacunas em países pobres

Segundo divulgação, a pesquisa canadense avaliou 40 anos de estudos sobre 26 microrganismos que podem causar surdez. Os dados mostram que, em países ricos, a vacinação reduziu a incidência de surdez infantil. No entanto, em nações de baixa renda, os dados ainda são escassos.

Vacinas recentes, como a da malária, também podem desempenhar papel importante. Os autores defendem mais estudos e políticas de saúde voltadas à prevenção da surdez.

Impacto global da surdez infantil

Atualmente, 1,5 bilhão de pessoas sofrem algum grau de perda auditiva. Entre elas, 70 milhões têm até 15 anos. Em crianças menores de 5 anos, a surdez figura como a segunda deficiência mais prevalente, impactando o desenvolvimento da linguagem, a socialização e a alfabetização. Investir em vacinação significa, portanto, proteger o futuro.