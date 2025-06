Veja bem e evite hábitos que prejudicam seus olhos

Manter a saúde dos olhos exige, principalmente, mais do que visitas regulares ao oftalmologista. Muitos hábitos cotidianos comprometem a visão sem que a maioria das pessoas perceba. Dessa forma, veja cuidados básicos com os olhos para evitar problemas:

Ao esfregar os olhos, você aumenta o risco de infecções, lesões na córnea e irritações. Além disso, esse hábito pode agravar problemas já existentes.

Mesmo que aliviem sintomas momentâneos, os colírios podem mascarar doenças sérias. Por isso, use apenas com prescrição médica.

O uso prolongado de telas resseca os olhos, causa fadiga visual e pode comprometer o foco. Por isso, faça pausas frequentes.

Quando você dorme com lentes, reduz a oxigenação dos olhos. Isso favorece o surgimento de infecções e inflamações.

Produtos vencidos acumulam bactérias. Assim, aumentam o risco de alergias e conjuntivites. Verifique sempre a validade antes de aplicar.

A exposição direta ao sol, sem proteção, danifica a retina. Use óculos com proteção UV, mesmo em dias nublados.

Muitas doenças oculares não apresentam sintomas iniciais. Portanto, agende consultas periódicas e proteja sua visão a longo prazo.

Em resumo, adotar cuidados simples pode preservar sua saúde ocular e evitar problemas sérios no futuro.

