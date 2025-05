Veja como o inverno pode aumentar os riscos de infarto e AVC

Quando o frio chega, o corpo reage de forma imediata. Para manter o calor, ele contrai os vasos sanguíneos, eleva a pressão arterial e força o coração a trabalhar mais. Essa resposta natural, embora protetora, aumenta significativamente os riscos de infarto e AVC — especialmente em pessoas com histórico de hipertensão, diabetes ou colesterol alto.

A queda de temperatura exige ajustes internos. O corpo reduz a perda de calor ao comprimir os vasos, o que reduz a circulação periférica. Isso, no entanto, obriga o coração a bombear com mais intensidade, elevando a pressão. Simultaneamente, o sangue se torna mais viscoso, favorecendo a formação de coágulos e aumentando a chance de acidentes vasculares.

Para reduzir os riscos de infarto e de AVC, adote hábitos saudáveis. Hidrate-se bem, mesmo sem sentir sede. Consuma alimentos leves, ricos em fibras e pobres em gorduras saturadas. Pratique atividades físicas, mesmo que adaptadas ao ambiente interno. Evite o tabagismo e o consumo excessivo de álcool, que comprometem ainda mais a circulação.

Além disso, mantenha os exames em dia. Consulte um cardiologista regularmente e siga rigorosamente as orientações médicas. Use roupas adequadas para evitar a perda de calor e minimize exposições a ambientes frios e úmidos.

Embora o frio intensifique os riscos, a prevenção pode proteger sua saúde em qualquer estação. Com pequenos ajustes, você fortalece seu sistema cardiovascular e vive com mais segurança e qualidade.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui