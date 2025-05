Veja dicas para reduzir o consumo de sal e proteger sua saúde

O consumo excessivo de sal é um problema crescente e pode prejudicar seriamente a saúde. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a ingestão diária recomendada de sódio é de até 5 g, mas no Brasil, a média é de 9,3 g — quase o dobro. Esse consumo elevado está frequentemente associado a alimentos como sal de mesa, embutidos, temperos industrializados e até refrigerantes.

O impacto do excesso de sal na saúde

Quando ingerido em excesso, o sal pode levar a diversos problemas de saúde, principalmente a hipertensão. Esse quadro é um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares, como infarto e acidente vascular cerebral (AVC). Além disso, o consumo elevado de sódio está ligado a problemas como câncer de estômago, asma, osteoporose, doenças renais e até obesidade.

Para combater esses efeitos, nutrólogos compartilham quatro dicas práticas para reduzir o consumo de sal no dia a dia.

1. Prefira alimentos in natura

Uma das maneiras mais eficazes de diminuir a ingestão de sal é optar por alimentos frescos e minimamente processados, como frutas, legumes, grãos e carnes frescas. Isso porque os alimentos industrializados costumam conter grandes quantidades de sódio, utilizado para melhorar textura, sabor e conservação.

2. Substitua o sal por temperos naturais

Evite adicionar sal aos alimentos antes de prová-los. Melhor ainda, retire o saleiro da mesa. Quando possível, substitua o sal por temperos naturais como alho, cebola, limão e ervas aromáticas, como manjericão, alecrim e orégano. Além disso, especiarias como cúrcuma, páprica e cominho podem dar um sabor incrível sem a necessidade de sódio.

3. Reduza o consumo gradualmente

Reduzir o consumo de sal aos poucos ajuda a adaptar seu paladar a uma alimentação mais saudável. Esse processo de adaptação é fundamental para evitar problemas de saúde relacionados ao excesso de sódio. Uma dica é ler os rótulos dos alimentos e optar por versões com menor teor de sódio, ou até mesmo com potássio no lugar do sal.

4. Evite molhos prontos e prefira preparações caseiras

Molhos prontos geralmente contêm grandes quantidades de sal. Por isso, sempre que possível, prefira preparar molhos caseiros. Dessa forma, você tem maior controle sobre a quantidade de sal utilizada, tornando suas refeições mais saudáveis.

A redução do consumo de sal é essencial para melhorar a saúde e evitar doenças graves. Com pequenas mudanças na alimentação, como preferir alimentos frescos e substituir o sal por temperos naturais, é possível conquistar uma alimentação mais equilibrada e proteger seu corpo de diversos problemas de saúde.