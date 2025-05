Veja os 7 principais nutrientes para o turbinar o cérebro

O cérebro precisa de combustível certo para funcionar com eficiência. De acordo com estudos recentes, a alimentação influencia diretamente o foco, a memória e o humor. Por isso, incluir nutrientes específicos na dieta fortalece as funções cerebrais e previne doenças neurodegenerativas.

1. Ômega-3

Presente em peixes como salmão e sardinha, o ômega-3 protege os neurônios e melhora, assim, a comunicação entre as células.

2. Vitamina B12

A vitamina B12 atua na formação dos neurotransmissores. Alimentos como ovos, carnes e leite fornecem, desse modo, esse nutriente essencial.

3. Vitamina D

Além de fortalecer ossos, a vitamina D regula o humor e previne quadros depressivos. A exposição ao sol, por certo, também ajuda.

4. Ferro

O ferro transporta oxigênio ao cérebro. Carnes vermelhas, feijão e vegetais escuros, desse modo, ajudam a manter bons níveis no sangue.

5. Zinco

O zinco favorece a memória e o aprendizado. Sementes, castanhas e frutos do mar oferecem boas fontes do mineral.

6. Magnésio

Esse nutriente reduz o estresse e melhora o sono. Você o encontra em grãos integrais, banana e abacate.

7. Antioxidantes

Frutas vermelhas, cacau e chá verde combatem os radicais livres e protegem o cérebro do envelhecimento precoce.

Inclua esses nutrientes na rotina alimentar

Com pequenas mudanças na dieta, você nutre, dessa forma, o cérebro, melhora a concentração e fortalece a saúde mental por mais tempo.