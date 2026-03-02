Aqui Notícias
Verão dispara infecções nas crianças

Piscina e praia exigem cuidados extras para prevenir micoses, conjuntivite e infecções de pele nas crianças.

A foto alude a crianças no verão sujeitas a doenças
Fonte: Freepik

O verão encanta as crianças e movimenta famílias rumo à piscina e à praia. No entanto, além da diversão, o calor intenso cria riscos silenciosos. A combinação de umidade, suor e água contaminada favorece infecções. Por isso, micoses, conjuntivite e problemas de pele aumentam nesta estação. Consequentemente, especialistas alertam para prevenção imediata.

Além disso, crianças apresentam maior vulnerabilidade biológica. A pele infantil é mais fina e sensível. O sistema imunológico ainda está em desenvolvimento. Portanto, fungos, bactérias e vírus encontram menos barreiras naturais. Assim, ambientes úmidos e coletivos ampliam o risco de contaminação.

Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, a exposição prolongada à água exige atenção redobrada. Da mesma forma, a Sociedade Brasileira de Dermatologia reforça que o calor acelera a proliferação de microrganismos. Já o Conselho Brasileiro de Oftalmologia observa aumento expressivo de conjuntivite nos meses mais quentes.

Principais doenças no verão infantil

Durante o verão, algumas condições aparecem com mais frequência. Veja as mais comuns:

  • Micoses e frieiras: surgem em áreas úmidas, como pés e virilhas.
  • Impetigo: infecção bacteriana que causa feridas e crostas.
  • Conjuntivite: provoca olhos vermelhos, coceira e lacrimejamento.
  • Otite externa: conhecida como “ouvido de nadador”.
  • Brotoejas: irritações causadas por suor excessivo.

Além disso, roupas molhadas prolongam a umidade na pele. Consequentemente, fungos se multiplicam com rapidez.

Por que piscina e praia aumentam o risco?

Primeiramente, o calor intenso dilata os poros e facilita infecções. Além disso, o cloro em excesso irrita olhos e mucosas. Da mesma forma, a água do mar pode conter micro-organismos. Enquanto isso, pisos úmidos de clubes favorecem verrugas plantares. Portanto, a exposição contínua sem cuidados amplia o problema.

Crianças costumam brincar descalças. Também compartilham toalhas e objetos pessoais.
Assim, a transmissão acontece com facilidade.

Como prevenir doenças comuns no verão

Felizmente, atitudes simples reduzem riscos. Adote as seguintes medidas:

  • Dê banho de água doce imediatamente após piscina ou mar.
  • Seque bem axilas, virilhas e entre os dedos.
  • Troque roupas molhadas rapidamente.
  • Ofereça hidratação oral constante.
  • Evite compartilhar toalhas e chinelos.
  • Use óculos de natação com boa vedação.
  • Incentive a criança a não coçar os olhos.

Além disso, observe qualquer mudança na pele ou nos olhos. Caso surjam sintomas persistentes, procure avaliação médica.

Atenção à automedicação

Muitos pais recorrem a pomadas ou colírios por conta própria. Entretanto, corticoides sem prescrição podem mascarar infecções. Consequentemente, o quadro pode piorar. Portanto, sempre busque orientação profissional.

Em resumo, o verão proporciona memórias felizes. Contudo, hábitos simples garantem lazer seguro. Assim, prevenção protege a saúde infantil durante toda a estação.

Com informações do portal IG.

