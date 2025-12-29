Verão fortalece corpo e mente com sol, mar e natureza

A chegada do verão desperta o desejo de estar ao ar livre. Praia, piscina e campo ganham espaço na rotina. Esse movimento, portanto, vai além do lazer. A ciência mostra que o contato com o sol e a natureza melhora o humor. Além disso, fortalece o sistema imunológico e reduz o estresse diário.

Durante o verão, o corpo recebe estímulos naturais importantes. A luz solar ativa processos essenciais para a saúde. Ao mesmo tempo, ambientes abertos favorecem o relaxamento mental. Assim, pequenas mudanças de hábito geram impactos positivos. Por isso, aproveitar essa estação se torna uma estratégia simples de cuidado.

Sol na medida certa faz bem ao corpo

Segundo a pesquisadora Lis Leão, do Einstein Hospital Israelita, a exposição moderada ao sol traz benefícios físicos e emocionais. A luz solar estimula a produção de vitamina D. Esse nutriente fortalece ossos, músculos e imunidade. Além disso, contribui para o equilíbrio do organismo.

A luz natural também regula o ritmo circadiano. Dessa forma, melhora a qualidade do sono. Para a mente, o efeito se amplia. A exposição ao sol aumenta a produção de serotonina. Esse neurotransmissor está ligado à sensação de bem-estar. Assim, o humor tende a melhorar.

Especialistas indicam de 10 a 20 minutos diários de sol. Os horários mais seguros são antes das 10h e após as 16h. Ainda assim, o uso de protetor solar é indispensável. Chapéu, óculos escuros e roupas adequadas completam a proteção. Crianças, idosos e pessoas sensíveis exigem atenção redobrada.

Mar e água salgada renovam corpo e mente

O contato com o mar também oferece benefícios relevantes. A água salgada auxilia na limpeza da pele. Além disso, pode contribuir para a cicatrização e estimular a circulação. Esses efeitos físicos se somam aos ganhos emocionais.

Do ponto de vista psicológico, o mar exerce efeito calmante. Caminhar na areia, nadar ou observar o horizonte reduz o estresse. Os sons das ondas e a sensação de amplitude promovem relaxamento. Assim, a mente encontra espaço para desacelerar.

Natureza reduz estresse e melhora a atenção

Não apenas a praia gera benefícios. Praças, parques e jardins também fazem diferença. Estudos indicam redução do cortisol, hormônio do estresse. Além disso, o contato com áreas verdes melhora a atenção e reduz sintomas depressivos.

Cada ambiente oferece estímulos específicos. O mar transmite relaxamento e liberdade. Florestas reduzem o estresse e ampliam o foco. O campo une essas sensações. Portanto, o essencial é o contato sensorial. Sentir o vento, ouvir sons naturais e observar o entorno já produz efeitos positivos.

Em um cotidiano dominado por telas, o verão surge como convite à reconexão. Caminhar ao ar livre ou molhar os pés no mar restaura o equilíbrio emocional. Pequenos gestos, portanto, geram bem-estar imediato.

