Vitiligo: o que causa, como tratar e cuidar da autoestima

O vitiligo tornou-se conhecido internacionalmente com o processo vivido pelo astro Michael Jackson. A condição foi confirmada por sua autópsia e mencionada em seu histórico médico. A doença provoca a perda de pigmentação da pele, criando manchas claras que aparecem de forma irregular. Isso ocorre quando o corpo reduz ou elimina os melanócitos, células que produzem a melanina, proteína responsável pela cor da pele.

Sem melanina, surgem áreas despigmentadas em diferentes partes do corpo, variando de tamanho e localização. Essas manchas podem aparecer em regiões visíveis, como mãos, rosto, braços e pés, o que, muitas vezes, afeta a autoestima do paciente. Ainda assim, o vitiligo não é contagioso. A condição afeta exclusivamente quem sofre essa falha celular, sem qualquer risco de transmissão por contato físico, compartilhamento de objetos ou convívio social.

Possíveis causas do vitiligo

Especialistas ainda investigam todas as causas do vitiligo. No entanto, sabemos que fatores autoimunes exercem papel importante, quando o sistema de defesa ataca os próprios melanócitos. Além disso, traumas físicos ou emocionais e exposição a produtos químicos também contribuem.

O estresse pode acelerar o avanço das manchas. Por isso, controlar a saúde emocional se torna essencial para quem convive com a condição.

Como o vitiligo aparece?

Geralmente, o vitiligo começa antes dos 30 anos, mas pode surgir depois. As primeiras manchas costumam aparecer nas mãos, embora isso varie. A perda de cor afeta pele, pelos e até mucosas, como boca e genitais.

A condição não provoca dor ou coceira, mas torna a área afetada mais sensível. Isso exige cuidados redobrados, especialmente com o sol.

Tratamento e cuidados

Apesar de não ter cura, o vitiligo pode ser tratado. As opções incluem fototerapia, laser, transplante de melanócitos e medicamentos. O uso diário de protetor solar é indispensável, já que a pele despigmentada fica mais vulnerável ao sol.

Vitiligo e autoestima

A aparência das manchas impacta profundamente a autoestima. Infelizmente, o preconceito ainda marca a vida de quem convive com o vitiligo. Comentários maldosos e desinformação alimentam esse cenário.

Caminhos para a aceitação

Acompanhar movimentos de inclusão e informação pode mudar essa realidade. Ao buscar conhecimento, desenvolvemos empatia e derrubamos barreiras sociais.

Se você notou manchas claras na pele, procure um dermatologista. Diagnóstico precoce faz toda a diferença.