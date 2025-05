Viva Vida na Feira Hospitalar SP/2025: saúde e inovação

Ouvintes do podcast Viva Vida – Aqui Notícias, nesta semana, nosso programa saiu dos estúdios e desembarcou em São Paulo, para cobrir de perto a Feira Hospitalar 2025, a maior e mais importante feira de saúde da América Latina. Ela acontece há mais de 30 anos movimentando a área da saúde. O evento reúne os maiores nomes do setor de saúde, tecnologia, produtos e serviços inovadores.

Mas o nosso foco vai além de apresentar as novidades. Vamos mostrar como a saúde do Espírito Santo se destaca nesse cenário, de modo forte e conectado com o futuro da saúde.

Karina Peixoto, idealizadora do podcast Viva Vida – Aqui Notícias, explicita: “Pela primeira vez vamos cobrir a Hospitalar através da edição especial do Viva Vida. Estamos falando da principal feira de saúde da América Latina que, há mais de três décadas, impulsiona a inovação, os negócios e o conhecimento no setor. Levar o nome do Espírito Santo para esse evento é, sem dúvida, uma oportunidade de ultrapassar fronteiras. Nessa perspectiva, vamos mostrar a força e a representatividade do nosso estado em um cenário internacional. Essa participação nos possibilitará buscar o que há de mais moderno em saúde e tecnologia, e também garantir que o Espírito Santo esteja cada vez mais conectado com as transformações que moldam o futuro da saúde no Brasil e no mundo.”

O Espírito Santo na Feira Hospitalar 2025

O Estado do Espírito Santo tem se destacado pela sua busca constante por inovação e investimentos no setor de saúde. Na Feira Hospitalar 2025, representantes do estado compartilham, principalmente, as iniciativas que estão transformando a saúde local. Vamos ouvir/ver de perto as principais ações que fortalecem o sistema de saúde e atraem, dessa forma, inovações para o estado.

Entrevistas com líderes do setor

Um dos nossos principais objetivos é explicitar como o ES está se tornando protagonista na área da saúde. Dialogaremos com representantes do HIFA (Hospital Infantil Francisco de Assis), da Unimed Sul Capixaba e do HECI (Hospital Evangélico de Cachoeiro). Nessas interações, vamos sinalizar a busca pelas inovações para um cuidado integral; os desafios da gestão hospitalar na era da inovação e a força do sul capixaba na construção de saúde e de bem-estar para a população.



A arte como aliada da saúde

Depois de explorar as inovações tecnológicas, vamos para um lugar que pode parecer incomum, mas também cuida da saúde: o MASP (Museu de Arte de São Paulo). Você pode se perguntar: “O que a arte tem a ver com saúde?”

Pesquisas recentes, como as da Universidade de Viena, mostram que visitar museus e apreciar obras de arte pode melhorar o bem-estar mental, acelerar a cura e fortalecer a saúde emocional.

Vamos explorar como a arte pode ser uma poderosa aliada da saúde e do cuidado emocional. Afinal, a saúde não se limita ao corpo, mas também passa pela mente e pelas emoções. Siga conosco!