Vocalista do A-ha revela sintomas de Parkinson – veja mais

Se você, independente da geração, gosta de boa música, já vibrou com Take on me, do A-ha. O cantor Morten Harket, vocalista da banda norueguesa, revelou que enfrenta sintomas iniciais do mal de Parkinson. Durante uma entrevista recente, o artista relatou que começou a perceber tremores incomuns, especialmente nas mãos.

Embora os sintomas ainda não tenham comprometido sua performance, Harket afirmou que mantém atenção redobrada à própria saúde. Segundo ele, os sinais surgiram de forma discreta, mas constante.

Sintomas leves, mas persistentes

Os tremores, inicialmente sutis, tornaram-se frequentes. Por isso, o cantor buscou orientação médica e iniciou acompanhamento clínico. Mesmo sem diagnóstico confirmado, ele reconhece a importância de agir precocemente.

Além disso, Harket relatou dificuldades com a coordenação motora em situações rotineiras. Apesar disso, ele segue se apresentando ao lado da banda, com cuidados específicos.

Atenção à saúde e apoio dos fãs

O vocalista também destacou a importância do apoio emocional. Segundo ele, conversar sobre o assunto ajuda a reduzir o estigma da doença. Além disso, a banda A-ha demonstrou solidariedade. Os integrantes reforçaram o compromisso de seguir juntos, respeitando os limites do colega.

Por fim, Morten reforçou que não pretende interromper sua carreira. Ele adaptou a rotina e, sempre que necessário, reduz o ritmo para preservar a saúde.

Parkinson: diagnóstico precoce é essencial

A doença de Parkinson afeta o sistema nervoso e compromete os movimentos. Detectar os sinais no início pode melhorar a qualidade de vida do paciente. Portanto, ao notar tremores ou rigidez muscular, procure um neurologista.

A história de Harket reforça a importância de ouvir o corpo, buscar ajuda e não silenciar o medo.