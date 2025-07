Você é o que come: coma beterrabas

Você costuma evitar beterraba? Talvez seja hora de repensar essa escolha. Apesar de dividir opiniões, essa raiz poderosa oferece benefícios que vão muito além do sabor.

Por que a beterraba deve entrar no seu cardápio

Rica em nutrientes e antioxidantes, a beterraba fortalece o organismo de várias maneiras. Veja como:

Reduz a pressão arterial: Seus nitratos naturais viram óxido nítrico no corpo, melhorando a circulação.

Seus nitratos naturais viram óxido nítrico no corpo, melhorando a circulação. Melhora o desempenho físico: Os mesmos nitratos ajudam a aumentar a resistência durante os treinos.

Os mesmos nitratos ajudam a aumentar a resistência durante os treinos. Reforça o sistema imunológico: A presença de vitamina C, vitamina A e zinco protege o corpo contra infecções.

A presença de vitamina C, vitamina A e zinco protege o corpo contra infecções. Ajuda no emagrecimento: Fonte de fibras, ela prolonga a saciedade. Além disso, 100g contêm apenas 43 calorias.

Como consumir a beterraba da melhor forma

Para preservar os nutrientes, prefira a beterraba crua — ralada ou em cubos. Outra ótima opção são os sucos naturais. No entanto, evite coar a bebida. Ao coar, você elimina as fibras, que são essenciais para o bom funcionamento do intestino e o controle da fome.

Se optar por cozinhá-la, cozinhe rapidamente e com pouca água. Assim, você evita a perda das propriedades mais importantes.

Existe alguma contraindicação?

Em geral, a beterraba é segura. Contudo, pessoas com pedra nos rins devem ter cautela. O excesso de oxalato, presente na raiz, pode agravar quadros de litíase renal em casos específicos.

Portanto, salvo restrições médicas, incluir beterraba na dieta representa um passo simples e poderoso rumo a uma vida mais saudável.