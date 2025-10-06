Você tem estresse oxidativo? Veja o que é e saiba se proteger

Lady Gaga e Selena Gomez reacenderam um debate urgente sobre saúde e envelhecimento. Ambas enfrentam doenças associadas ao estresse oxidativo — processo silencioso que danifica as células e acelera, dessa forma, o envelhecimento. Essa condição, apelidada de “ferrugem invisível do corpo”, surge quando o organismo produz radicais livres em excesso e não consegue, assim, neutralizá-los. O resultado é o desgaste precoce das células, que aumenta, principalmente, o risco de doenças crônicas, como câncer, diabetes e problemas cardiovasculares.

A rotina intensa de artistas, marcada por sono irregular, pressão estética e altos níveis de estresse, cria o cenário ideal para esse desequilíbrio. Além do desgaste físico, fatores emocionais intensificam o processo, gerando fadiga, irritabilidade e perda de energia. Quando o corpo não equilibra a produção de radicais livres, ocorre uma sobrecarga que afeta órgãos e tecidos, comprometendo a saúde de forma silenciosa.

Leia também – Ansiedade: veja como identificar sinais físicos e mentais

Sintomas e prevenção

Os sinais do estresse oxidativo nem sempre são claros, mas costumam incluir:

Fadiga constante e falta de disposição;

Queda de cabelo e enfraquecimento das unhas;

Insônia e dificuldade de concentração;

Envelhecimento precoce da pele.

A boa notícia é que o corpo pode se defender. Para isso, é essencial:

Dormir bem e reduzir o estresse emocional;

Praticar exercícios regularmente;

Incluir alimentos ricos em antioxidantes, como frutas vermelhas, oleaginosas, azeite e chá verde;

Evitar tabagismo e excesso de álcool.

Como viver com mais vitalidade

Envelhecer com saúde é resultado de escolhas diárias. Hábitos equilibrados, boa alimentação e autocuidado fortalecem o organismo contra essa “ferrugem invisível”. O segredo está em transformar prevenção em rotina — e em ouvir os sinais do corpo antes que ele peça socorro.