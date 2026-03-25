Você tem sedentarismo digital? Leia e descubra
Uso prolongado de telas pode prejudicar a circulação e aumentar o risco de trombose.
O celular domina a rotina moderna. Ele acompanha o trabalho, o lazer e até o descanso. No entanto, esse hábito constante esconde um risco silencioso.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Atualmente, especialistas alertam para a chamada síndrome do sedentarismo digital. Esse fenômeno surge quando o uso prolongado de telas se combina com longos períodos sentado. Como consequência, o corpo reduz o movimento e compromete funções essenciais.
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Como o uso de telas afeta a circulação
Quando a pessoa permanece horas na mesma posição, o sangue circula com dificuldade. Nesse cenário, ocorre a estase venosa, ou seja, o fluxo sanguíneo desacelera.
Consequentemente, aumentam as chances de formação de coágulos. Assim, o risco de trombose cresce de forma significativa. Além disso, posturas inadequadas intensificam o problema. Por exemplo, pernas dobradas por muito tempo dificultam ainda mais a circulação.
O que é trombose venosa profunda
A trombose venosa profunda ocorre quando coágulos se formam nas veias, geralmente nas pernas.
Inicialmente, os sinais podem parecer leves. Entretanto, o problema evolui rapidamente se não houver atenção.
Entre os sintomas, destacam-se inchaço, dor e sensação de peso. Em alguns casos, a região apresenta vermelhidão e aumento de temperatura. Portanto, reconhecer esses sinais torna-se fundamental para evitar complicações.
Por que o sedentarismo digital preocupa
Diferente do sedentarismo tradicional, esse comportamento acontece de forma quase imperceptível. Enquanto a pessoa foca na tela, o tempo passa sem percepção. Dessa maneira, ela permanece imóvel por horas. Além disso, o uso contínuo de dispositivos reforça hábitos inadequados. Como resultado, o corpo sofre impactos progressivos.
Quem corre mais risco
Alguns grupos precisam de atenção redobrada. Entre eles, destacam-se profissionais que trabalham sentados por longos períodos. Da mesma forma, usuários intensivos de celular e computador enfrentam maior exposição. Também entram nesse grupo pessoas com varizes, histórico de trombose ou sobrepeso.
Como prevenir o sedentarismo digital
Felizmente, pequenas mudanças reduzem os riscos. Em primeiro lugar, levante-se a cada hora.
Em seguida, movimente pernas e pés com frequência. Dessa forma, você estimula a circulação.
Ajuste, também, a postura ao usar o celular. Evite permanecer na mesma posição por muito tempo.
Por fim, inclua pausas conscientes na rotina. Assim, o corpo mantém o funcionamento adequado.
Movimento é essencial para a saúde
O corpo humano precisa de movimento constante. Portanto, interromper períodos de imobilidade protege a circulação.
Embora o celular seja indispensável, o uso consciente faz toda a diferença.
Em síntese, hábitos simples evitam problemas graves. Quando você equilibra tecnologia e movimento, preserva sua saúde vascular.
Com base em informações do portal Terra.
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