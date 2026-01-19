Volta às aulas: 7 sinais de que seu filho pode precisar de óculos
Observar a visão das crianças na volta às aulas ajuda a prevenir dificuldades de aprendizado e frustrações escolares.
A volta às aulas vai além de cadernos novos e uniformes limpos. Nesse período, pais e responsáveis precisam observar o comportamento visual das crianças. Especialistas afirmam que cerca de 80% do aprendizado depende da visão. Por isso, a saúde ocular influencia diretamente o desempenho escolar. Além disso, enxergar bem favorece concentração, autoestima e desenvolvimento emocional.
Muitas crianças não conseguem dizer que enxergam mal. Para elas, a visão borrada sempre foi normal. Assim, sinais como cansaço e desatenção passam despercebidos. Consequentemente, adultos confundem dificuldades visuais com falta de interesse. Identificar o problema cedo evita frustrações e melhora o rendimento escolar.
Sinais de que a criança pode precisar de óculos
Alguns comportamentos indicam esforço visual excessivo. Portanto, observar o dia a dia da criança faz toda a diferença. A seguir, veja os principais alertas:
1.Dores de cabeça frequentes
Dores na testa ou nas têmporas surgem após tarefas escolares. Além disso, irritação e fadiga acompanham esse sintoma.
2. Aproximação excessiva de livros e telas
Crianças que leem muito perto do rosto podem ter miopia. Do mesmo modo, sentar colado à televisão indica dificuldade visual.
3. Apertar os olhos para focar
Espremer os olhos melhora o foco por instantes. No entanto, esse hábito frequente revela visão inadequada.
4. Olhos vermelhos e lacrimejamento
Piscadas constantes indicam cansaço ocular. Além disso, sensibilidade à luz merece atenção.
5. Queda no rendimento escolar
Quando a visão falha, o esforço mental aumenta. Assim, surgem desatenção, desmotivação e notas baixas.
6. Uso do dedo para acompanhar a leitura
Esse hábito persistente sugere dificuldade de alinhamento visual. Portanto, o oftalmologista precisa avaliar.
7. Inclinar a cabeça para enxergar
Inclinar a cabeça indica desequilíbrio muscular ocular. Sem correção, pode surgir o chamado olho preguiçoso.
Por que o check-up oftalmológico é essencial
A consulta oftalmológica anual previne problemas futuros. Especialmente antes do ano letivo, ela se torna fundamental. O especialista avalia grau, retina e pressão ocular. Além disso, analisa coordenação visual e percepção de cores. Quando necessário, envolver a criança na escolha dos óculos facilita a adaptação. Cuidar da visão na infância garante aprendizado, confiança e mais oportunidades.
Com base em informações do portal Terra.