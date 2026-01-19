Volta às aulas: 7 sinais de que seu filho pode precisar de óculos

A volta às aulas vai além de cadernos novos e uniformes limpos. Nesse período, pais e responsáveis precisam observar o comportamento visual das crianças. Especialistas afirmam que cerca de 80% do aprendizado depende da visão. Por isso, a saúde ocular influencia diretamente o desempenho escolar. Além disso, enxergar bem favorece concentração, autoestima e desenvolvimento emocional.

Muitas crianças não conseguem dizer que enxergam mal. Para elas, a visão borrada sempre foi normal. Assim, sinais como cansaço e desatenção passam despercebidos. Consequentemente, adultos confundem dificuldades visuais com falta de interesse. Identificar o problema cedo evita frustrações e melhora o rendimento escolar.

Sinais de que a criança pode precisar de óculos

Alguns comportamentos indicam esforço visual excessivo. Portanto, observar o dia a dia da criança faz toda a diferença. A seguir, veja os principais alertas:

1.Dores de cabeça frequentes

Dores na testa ou nas têmporas surgem após tarefas escolares. Além disso, irritação e fadiga acompanham esse sintoma.

2. Aproximação excessiva de livros e telas

Crianças que leem muito perto do rosto podem ter miopia. Do mesmo modo, sentar colado à televisão indica dificuldade visual.

3. Apertar os olhos para focar

Espremer os olhos melhora o foco por instantes. No entanto, esse hábito frequente revela visão inadequada.

4. Olhos vermelhos e lacrimejamento

Piscadas constantes indicam cansaço ocular. Além disso, sensibilidade à luz merece atenção.

5. Queda no rendimento escolar

Quando a visão falha, o esforço mental aumenta. Assim, surgem desatenção, desmotivação e notas baixas.

6. Uso do dedo para acompanhar a leitura

Esse hábito persistente sugere dificuldade de alinhamento visual. Portanto, o oftalmologista precisa avaliar.

7. Inclinar a cabeça para enxergar

Inclinar a cabeça indica desequilíbrio muscular ocular. Sem correção, pode surgir o chamado olho preguiçoso.

Por que o check-up oftalmológico é essencial

A consulta oftalmológica anual previne problemas futuros. Especialmente antes do ano letivo, ela se torna fundamental. O especialista avalia grau, retina e pressão ocular. Além disso, analisa coordenação visual e percepção de cores. Quando necessário, envolver a criança na escolha dos óculos facilita a adaptação. Cuidar da visão na infância garante aprendizado, confiança e mais oportunidades.

