Xô, umidade: dicas práticas para evitar mofo e bolor em casa

O mofo incomoda, prejudica a saúde e compromete o imóvel. Além disso, ele surge de forma silenciosa. Geralmente, aparece quando há excesso de umidade. Somado a isso, a falta de ventilação agrava o problema. Por isso, ambientes fechados exigem atenção constante. Caso contrário, o bolor se espalha rapidamente. Assim, prevenir torna-se essencial.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Além do impacto visual, o mofo afeta o bem-estar dos moradores. Com o tempo, ele compromete paredes, tetos e revestimentos. Consequentemente, provoca gastos com reparos. Portanto, identificar sinais precoces ajuda a evitar danos maiores. Odor forte, manchas escuras e bolhas na pintura indicam alerta imediato.

Leia também – Mudanças de temperatura e alergias: saiba lidar com elas

Sinais claros de mofo e bolor

Manchas escuras nas paredes e no teto indicam contaminação. Da mesma forma, descoloração e descascamento da tinta preocupam. Segundo a arquiteta Gigi Gorenstein, esses sinais aparecem com frequência. Além disso, gesso e revestimentos danificados merecem atenção. Portanto, agir rápido evita que o problema avance.

Infiltração e impermeabilização fazem diferença

O acúmulo de umidade ocorre, principalmente, por infiltrações. Telhados, paredes e lajes costumam concentrar falhas. Em apartamentos, o problema pode atingir vizinhos. Por isso, a impermeabilização correta torna-se indispensável. Banheiros, cozinhas e áreas molhadas exigem produtos adequados. Ainda assim, contar com apoio técnico garante melhores resultados.

Segundo Gorenstein, cada impermeabilizante possui função específica. Alguns atendem melhor áreas externas. Outros resistem mais à umidade constante. Além disso, tintas antimofo ajudam bastante. Elas contêm agentes que inibem fungos. Assim, protegem ambientes mais vulneráveis.

Ventilação adequada evita o problema

A ventilação reduz a umidade acumulada. Portanto, manter janelas abertas ajuda muito. Em locais sem janelas, exaustores resolvem. Ventiladores também auxiliam na circulação do ar. Em banheiros, desumidificadores controlam a umidade. Dessa forma, o mofo encontra menos condições para surgir.

Regiões chuvosas ou com maresia exigem ainda mais cuidado. Nesses locais, manter a casa arejada torna-se rotina obrigatória. Além disso, ventilar os ambientes por pelo menos duas horas diárias faz diferença.

Vapor do banho merece atenção

O vapor do chuveiro se acumula rapidamente. Quando excessivo, ele provoca bolor no teto. Para evitar isso, isolamento térmico ajuda. Vedação correta em janelas também reduz o problema. Cortinas e persianas auxiliam no controle térmico. Já o ar-condicionado contribui, pois reduz a umidade do ar.

Com base em informações do portal Metrópoles.