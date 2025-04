Zé Felipe alerta: não roça em mim; estou com conjuntivite!

Recentemente, o cantor Zé Felipe chamou atenção ao aparecer nas redes sociais com os olhos inchados e vermelhos, diagnosticado com conjuntivite. O problema foi transmitido por sua filha, Maria Flor, que também havia contraído a doença. Esse surto acende um alerta sobre o aumento de casos de conjuntivite, especialmente nos meses de clima seco, como outono e inverno.

O impacto do clima seco nos olhos

A conjuntivite é uma inflamação da conjuntiva, a membrana que cobre a parte branca dos olhos e as pálpebras. Embora possa ser causada por vírus, bactérias ou alergias, a forma viral é a mais comum e contagiosa, prevalecendo durante as estações mais secas.

Como o clima influencia na incidência da doença

De acordo com registros, a baixa umidade do ar no outono e inverno favorece a secagem dos olhos, reduzindo sua lubrificação natural. Isso, aliado ao aumento da concentração de poluentes no ar e ao maior tempo em ambientes fechados, facilita a transmissão da conjuntivite viral, que costuma ocorrer em surtos. Já no verão e na primavera, o cenário muda. A conjuntivite alérgica, causada por alérgenos como pólen, poeira e cloro de piscina, se torna mais comum.

Prevenção e cuidados essenciais

A transmissão da conjuntivite acontece, principalmente, pelo contato com secreções oculares. Por isso, medidas de higiene são fundamentais para prevenir a doença. Conforme oftalmologistas: “Evite coçar os olhos, lave as mãos com frequência e não compartilhe toalhas ou maquiagens.” Além disso, em caso de sintomas como olhos vermelhos, lacrimejamento excessivo ou secreção, é essencial procurar um oftalmologista para um diagnóstico preciso e tratamento adequado.

Tipos de conjuntivite mais comuns

Conjuntivite viral : Comum no outono e inverno, é altamente contagiosa e ocorre com maior frequência devido ao clima seco e à maior aglomeração de pessoas em ambientes fechados.

: Comum no outono e inverno, é altamente contagiosa e ocorre com maior frequência devido ao clima seco e à maior aglomeração de pessoas em ambientes fechados. Conjuntivite alérgica : Frequente na primavera e verão, causada por poluentes como pólen, poeira e cloro.

: Frequente na primavera e verão, causada por poluentes como pólen, poeira e cloro. Conjuntivite bacteriana: Pode ocorrer durante o ano todo, muitas vezes como complicação de outros quadros ou traumas oculares.

Fique atento às mudanças climáticas e tome precauções para evitar surtos de conjuntivite. Adotar hábitos de higiene adequados e buscar ajuda médica ao sentir os primeiros sintomas é essencial para manter a saúde ocular.