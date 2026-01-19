Aqui Notícias
Saúde e Bem-estar

Zumbido no ouvido: como lidar com esse incômodo?

Zumbido no ouvido tem múltiplas causas e exige atenção quando se torna frequente ou intenso.

A fot omostra pessoa com zumbido no ouvido sendo examinada
Fonte: Freepik

Sentir zumbido no ouvido causa incômodo imediato. O som surge sem fonte externa aparente. Muitas pessoas descrevem apito ou chiado persistente. Além disso, o ruído interfere no sono e na concentração. Assim, o bem-estar diário pode ser comprometido.

O problema atinge pessoas de todas as idades. A intensidade varia de leve a constante. Em alguns casos, o som aparece de forma esporádica. No entanto, também pode se tornar contínuo. Por isso, entender as causas se torna essencial.

De acordo com especialistas em audiologia, o zumbido não é uma doença. Ele funciona como um sintoma de algo subjacente. Portanto, investigar o contexto clínico faz diferença. Cada paciente apresenta uma experiência única. Assim, a avaliação individual orienta o tratamento.

Principais causas associadas ao zumbido

O zumbido no ouvido possui origem multifatorial. Desse modo, diversos fatores podem agir de forma isolada ou conjunta. Identificar a causa exata nem sempre é simples. Consequentemente, o diagnóstico pode exigir exames específicos. Ainda assim, algumas causas aparecem com mais frequência. Entre as principais estão:

  • Exposição prolongada a ruídos altos.
  • Infecções ou lesões no ouvido.
  • Problemas circulatórios.
  • Distúrbios neurológicos.
  • Uso de medicamentos ototóxicos.
  • Estresse e ansiedade constantes.

Sintomas que costumam acompanhar o ruído

O zumbido raramente surge sozinho. Outros sinais podem aparecer simultaneamente. Esses sintomas ampliam o impacto na rotina. Além disso, indicam maior necessidade de avaliação. Os sintomas mais relatados incluem:

  • Tontura frequente.
  • Perda auditiva progressiva.
  • Sensação de pressão no ouvido.
  • Irritação e desconforto.
  • Dificuldade de concentração.

Zumbido no ouvido tem tratamento?

O zumbido tem tratamento, dependendo da causa. Quando existe doença associada, o tratamento direcionado ajuda. Infecções e alterações circulatórias costumam responder bem. No entanto, nem sempre a origem fica clara. Nesses casos, o foco passa ao controle dos sintomas. As abordagens mais utilizadas envolvem:

  • Terapias sonoras, como ruído branco.
  • Aparelhos auditivos específicos.
  • Terapia cognitivo-comportamental.
  • Técnicas de relaxamento e manejo do estresse.

Quando procurar ajuda médica

Nem todo zumbido indica algo grave. Alguns sinais, porém, exigem atenção imediata. Ignorar esses alertas pode atrasar o diagnóstico. Portanto, observar a evolução do sintoma é fundamental. A avaliação médica garante segurança. Procure um especialista se o zumbido:

  • Surgir de forma repentina.
  • Aumentar progressivamente.
  • Vier acompanhado de tontura intensa.
  • Aparecer com perda auditiva.
  • Prejudicar sono e rotina diária.

Estilo de vida também influencia

Hábitos cotidianos impactam diretamente o zumbido. Uso excessivo de fones em volume alto agrava o quadro. Privação de sono aumenta a percepção do som. Além disso, cafeína e estresse intensificam o sintoma. Assim, ajustes simples ajudam no controle.

Informação e acompanhamento fazem parte do cuidado. Quanto mais cedo ocorre a investigação, melhor o prognóstico. O zumbido pode ser controlado com orientação adequada. Cuidar da audição envolve corpo e mente. Logo, atenção aos sinais melhora a qualidade de vida.

Com base em informações do portal Terra.

Formada em Letras e Direito, com especialização em Linguística, Literatura e Publicidade & Propaganda. Possui experiência em Gestão Pública e Pedagógica. Atua na editoria de Saúde e Bem-Estar do AQUINOTICIAS.COM, na plataforma Viva Vida.

Assuntos:

OuvidoSaúdeTratamentos

