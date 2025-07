Brasil retoma produção de insulina 100 % nacional

O Ministério da Saúde recebeu, em 11 de julho de 2025, o primeiro lote de insulina glargina fabricada no Brasil, na fábrica da Biomm em Nova Lima (MG). A medida beneficia diretamente cerca de 350 mil pacientes com diabetes atendidos pelo SUS. conforme especialistas, esse avanço marca o retorno da produção local após 20 anos de dependência de importações.

Estrutura da parceria e transferência de tecnologia

De acordo com o Ministério da Saúde, o projeto ocorre dentro da Parceria para o Desenvolvimento Produtivo (PDP), firmada entre Ministério da Saúde, Fiocruz/Biomanguinhos, Biomm e farmacêutica chinesa Gan & Lee. Essa aliança garante, assim, a produção nacional do insumo ativo (IFA) na planta da Fiocruz em Eusébio (CE) e o envase em Minas Gerais.

Produção em escala e impacto para o futuro

O plano prevê a entrega de 20 milhões de frascos de insulina glargina em 2025. A longo prazo, a meta alcança 70 milhões de unidades anuais — fortalecendo a autonomia nacional e reduzindo dependência externa.

Benefícios para o SUS e os pacientes

Mais segurança no abastecimento: diminuição de rupturas nas farmácias do SUS.

Menor custo: o governo ampliou orçamento para R\$ 1 bilhão em 2025, aumentando em 20 % o valor destinado à compra de insulina.

Desenvolvimento regional: a fábrica no Nordeste impulsiona o Complexo Econômico‑Industrial da Saúde.

Próximos passos e desafios

Agora, o IFA começará a ser produzido integralmente no Brasil, o que exige continuidade da transferência tecnológica e consolidação da cadeia produtiva. Além disso, o SUS mantém a oferta de insulinas humanas (NPH e regular) e análogas de ação rápida e prolongada.

A chegada do primeiro lote representa um marco na saúde pública. O Brasil retoma a produção nacional de insulina, fortalece o SUS e amplia a segurança no tratamento do diabetes. A continuidade do projeto pode garantir mais autonomia, economia e acesso ao medicamento para milhões de brasileiros.