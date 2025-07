Hospital Evangélico de Cachoeiro realiza captação de múltiplos órgãos

O Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI), referência regional em especialidades como cardiologia, neurologia, atendimento de AVC e oncologia, realizou na última semana sua primeira captação de múltiplos órgãos de 2025. Foram doados rins e córneas, graças à autorização da família de um paciente, beneficiando diretamente quatro pessoas que aguardavam na fila de transplantes.

O procedimento foi realizado no centro cirúrgico do hospital, com a participação de profissionais da Central de Transplantes do Espírito Santo e da equipe multidisciplinar da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT-HECI). A doação de órgãos é importante para aqueles que estão na fila de espera, possibilitando a continuidade da vida.

“Cada doação representa a renovação da esperança para quem aguarda na fila de transplantes. Agradecemos imensamente à família do doador pelo gesto de solidariedade em um momento tão difícil. Nosso papel, enquanto equipe hospitalar, é garantir que esse processo ocorra com respeito, segurança e dignidade, possibilitando que vidas sejam salvas e transformadas,’’ ressalta o coordenador da CIHDOOT, enfermeiro Mateus Callegari.

Referência em captação de córneas

O HECI é referência em captação de córneas no sul do estado e somente nos primeiros meses de 2025, foram captados 32 órgãos/tecidos, sendo 30 córneas.

De acordo com dados do Painel de Lista de Espera e Transplantes Realizados, do Ministério da Saúde, somente nos primeiros meses de 2025, 1.496 pessoas aguardam por um transplante de córnea no Espírito Santo. Outras 1.173 esperam por órgãos como rim, fígado e coração — estes últimos lideram a fila de espera no Estado.

Em 2024, foram realizados apenas 173 transplantes de órgãos e 323 de córneas em todo o território capixaba. As informações são dinâmicas e podem ser alteradas a qualquer momento.

“A lista de espera é gerenciada pela Central de Transplantes do Estado, que assegura a gestão ética e transparente do processo, garantindo a distribuição justa e eficiente dos órgãos,’’ completa o enfermeiro.

