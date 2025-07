Quais são os valores ideais de pressão após os 70 anos? Descubra

Após os 70 anos, manter a pressão arterial sob controle é essencial para evitar infartos, derrames e problemas nos rins. O valor ideal gira em torno de 120 x 80 mmHg, mas pode chegar a 130 x 80 mmHg sem grandes riscos, segundo especialistas. Acima de 140 x 90 mmHg, já considera-se hipertensão.

Com o avanço da idade, os vasos sanguíneos se tornam menos elásticos, o que naturalmente eleva os níveis da pressão arterial. Por isso, acompanhar os números regularmente é fundamental para garantir uma velhice com mais saúde e autonomia.

Tanto a pressão alta quanto a pressão baixa preocupam após os 70 anos. Se passar de 140 x 90 mmHg, o risco de AVC e infarto aumenta. Por outro lado, valores abaixo de 90 x 60 mmHg podem causar tontura, fraqueza e até quedas.

Sinais como dor de cabeça, visão embaçada, palpitação ou cansaço fora do comum podem indicar descontrole da pressão arterial. Ao notar esses sintomas, é importante buscar orientação médica imediata.

Controlar a pressão arterial depois dos 70 depende de hábitos simples e eficazes. Ter uma alimentação com pouco sal, evitar álcool, parar de fumar e caminhar com frequência ajudam bastante. Além disso, o uso correto dos remédios é essencial.

Quem já faz tratamento precisa seguir as orientações do médico à risca. Também vale usar um medidor de pressão digital em casa para acompanhar os números e prevenir crises ou oscilações perigosas.

Mesmo sem sintomas, o ideal é medir a pressão arterial pelo menos duas vezes por semana. Quem já tem pressão alta pode precisar verificar todos os dias. A medição deve ser feita em repouso, sentado e em ambiente tranquilo.

Essa rotina simples pode evitar complicações graves e ainda permite ajustes no tratamento com mais rapidez, garantindo mais segurança e qualidade de vida.

Alterações constantes na pressão arterial, mesmo que leves, devem ser comunicadas ao médico. Não deve-se ignorar tontura frequente, falta de ar, dor no peito ou mal-estar súbito — são sinais de alerta.

O acompanhamento médico regular, com exames e ajustes nos remédios, é a melhor forma de viver bem após os 70 anos, com a pressão sob controle e riscos reduzidos.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui