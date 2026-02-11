Usuários do SUS no ES vão receber avisos de exames e consultas por WhatsApp

Os pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) no Espírito Santo passaram a receber avisos de agendamento de consultas e exames por meio do WhatsApp oficial do Governo do Estado, no número (27) 3636-1236.

O governador Renato Casagrande apresentou o novo serviço ao lado do vice-governador Ricardo Ferraço e do secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann. A iniciativa integra a estratégia de digitalização dos serviços públicos de saúde no Estado.

Neste primeiro momento, os pacientes precisam comparecer a uma unidade de saúde para retirar o comprovante de agendamento, que devem apresentar no dia da consulta ou do exame. No entanto, o Governo do Estado planeja enviar, em breve, o comprovante ou as senhas de acesso diretamente pelo WhatsApp, o que deve eliminar a necessidade de deslocamento até o posto de saúde.

Reduzir faltas e mais organização

O governador Renato Casagrande destacou que o uso da tecnologia amplia o acesso da população aos serviços de saúde. Segundo ele, o envio de avisos pelo WhatsApp contribui para reduzir faltas, organizar melhor os atendimentos e oferecer mais comodidade aos usuários do SUS capixaba.

Já o vice-governador Ricardo Ferraço ressaltou que a iniciativa reforça o compromisso do Governo com o cuidado às pessoas. Contudo, ele afirmou que investimentos em tecnologia e gestão aumentam a eficiência dos serviços públicos e acompanham o ritmo do dia a dia da população.

Para utilizar o novo serviço, o paciente precisa manter o cadastro no SUS atualizado. A atualização pode ser feita de forma on-line, pelo site Integra Cidadão, ou presencialmente nas unidades de saúde. Dessa forma, o sistema faz parte do Projeto Conecta Espírito Santo, desenvolvido pelo Governo do Estado em parceria com o Instituto de Apoio à Universidade de Pernambuco (IAUPE).

O secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann, explicou que a ferramenta permitirá uma comunicação direta entre a Secretaria da Saúde e a sociedade. De acordo com ele, o sistema ajudará a reduzir o absenteísmo, que hoje chega a cerca de 30% no SUS capixaba. Além disso, também é possível permitir a identificação dos motivos das faltas. A Secretaria também planeja ampliar, em breve, os serviços digitais para confirmação e desmarcação de atendimentos pelo WhatsApp.