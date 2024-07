Coisa de cinema: Humberto Martins e Emily Matte gravam filme em Pedra Azul

Pedra Azul, localizada em Domingos Martins, e um dos destinos turísticos mais famosos do Espírito Santo virou cenário de filme nacional. O longa-metragem “Não olhe para trás”, do cineasta Marcoz Gomez, promete encantar o público paisagens deslumbrantes.

Emily Matte e Humberto Martins são os protagonistas do filme. As cenas em Pedra Azul foram gravadas na última terça-feira (23) e algumas informações foram compartilhadas pelo Instagram @voe.pedraazul. O balão, uma das mais novas atrações do local, foi um dos cenários escolhidos para a gravação do filme. Além disso, uma casa perto do Quadrado de São Paulinho, uma cervejaria e uma pizzaria também entraram no roteiro.

A atriz Emily Matte, interperta Babi, uma bailarina que sai de Domingos Martins para tentar conquistar seus sonhos no Rio de Janeiro. Sua mãe Teresa, vivida por Mariana Costa Pinto é contra a ideia, mas o pai Juliano, interpretado por Humberto Martins, acaba apoiando a viagem. Entretanto, quando chega no Rio, a jovem percebe que a realidade é diferente do que esperava e vai enfrentar uma jornada de dificuldades e aprendizados.

Escrita por Marcoz Gomez, que também divide a direção com Alex Reis, a narrativa de “Não Olhe Pra Trás” explora a complexidade das relações familiares. Assim, o elenco conta ainda com Roberto Birindelli, Regiana Antonini, Cee Jay, Rô Sant’Anna, Humberto Martins Filho, Enzo Ciolini e Valk Constantino.

A produção é uma parceria entre Tower Filmes, Emily Matte e Humberto Martins, e tem previsão de lançamento para o primeiro semestre de 2025.

Marcoz Gomes é capixaba. Ele nasceu em Jerônimo Monteiro, no Sul do Estado, mas se mudou para o Rio de Janeiro ainda criança.