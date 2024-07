Filme em Pedra Azul: elenco de “Não olhe para trás” fala sobre gravações no ES 

Entrosamento, leveza e emoção. Estas foram as principais sensações durante o bate-papo com o elenco do filme “Não olhe para trás”, que está sendo gravado em Pedra Azul – ES. Toda a equipe se mostrou encantada com a região e também focada em entregar um filme digno das telas de cinema, onde as belezas do Espírito Santo ganham foco.

O diretor do filme nasceu no estado e já fez outras produções exaltando as paisagens capixabas. Agora, Marcoz Gomez está levando novamente o ES para as telas, sendo Pedra Azul o cenário da vez. “Quando eu conheci Pedra Azul, em 2017, fiquei apaixonado! Quero criar raízes aqui, quero levar a beleza do Espírito Santo, as pessoas, a cultura, para o Brasil e para o mundo.”, afirma Marcoz.

A equipe conta com grandes talentos e nomes conhecidos, como o ator Humberto Martins. Mesmo com uma carreira de décadas, com fãs em todo país, Humberto falou que se sente honrado em participar deste filme: “Desde o passado, era um sonho fazer filmes que retratam apenas conflitos humanos, histórias reais, do dia-a-dia, e chegou o momento. Todo meu agradecimento à Pedra Azul, ao pessoal daqui.”, diz. Além disso, o ator também mostrou grande satisfação em contracenar pela primeira vez com seu filho, Humberto Duarte.

Outra personagem importante é a protagonista Babi, que será interpretada por Emily Matte. Emily disse que não conhecia Pedra Azul e quando veio por causa de “Não olhe para trás” ficou deslumbrada. “Eu falei: que lugar é esse! Um lugar que remete à minha infância, que é o que eu quero passar. Essa história é para as pessoas sentarem, assistirem e se identificarem.”, revela a atriz.

Incentivo ao turismo

Alex Reis, que é diretor e também atua no filme, enfatiza que a obra é um produto e que só as gravações já movimentaram de forma positiva a região. “Valoriza a região, atrai mais empresários, fomenta o turismo. Várias pessoas são empregadas diretamente e indiretamente; o audiovisual tem esse poder e isso aqui pode potencializar o turismo.”, afirma Alex.

Mais do filme

Além de mostrar as paisagens deslumbrantes de Pedra Azul, o longa-metragem “Não olhe para trás”, do diretor Marcoz Gomez, vai retratar um intenso drama de família. As filmagens começaram no Rio de Janeiro e continuam até domingo na charmosa região capixaba.

Interpretada pela atriz Emily Matte, Babi é uma bailarina que sai de Domingos Martins para tentar conquistar seus sonhos no Rio de Janeiro. Sua mãe Teresa, vivida por Mariana Costa Pinto, é contra a ideia. Porém, o pai Juliano, vivido por Humberto Martins, acaba apoiando a viagem.

Quando chega no Rio, a jovem percebe que a realidade é diferente do que esperava e vai enfrentar uma jornada de dificuldades e aprendizados.

O elenco conta ainda com Roberto Birindelli, Regiana Antonini, Cee Jay, Rô Sant’Anna, Enzo Ciolini, Valk Constantino e Klédison Ramos. Na direção de fotografia estão Adrián Guajardo e Ivanna Guajardo.

A produção é uma parceria entre Tower Filmes, Emily Matte e Humberto Martins, e tem previsão de lançamento para o primeiro semestre de 2025.