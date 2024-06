15 anos sem Michael Jackson: Veja entrevista com o cover do cantor, que estará no FIG

Hoje (25) completam-se 15 anos da morte do fenômeno mundial Michael Jackson. Ele partiu deixando uma legião de fãs e grandes sucessos que atravessaram décadas. Um de seus fãs, o artista brasileiro Rodrigo Teaser, hoje leva aos palcos as canções e performances de Michael, mantendo viva a arte do rei do pop.

Leia também: Sexta raiz 🤠 primeiro dia do Festival de Inverno de Guaçuí será de sertanejo

Rodrigo Teaser, de 44 anos, é reconhecido como o maior intérprete de Michael Jackson na América Latina, proporcionando em seus shows uma experiência de imersão nos maiores sucessos do ídolo, com direito a jogo de luzes, coreografias, banda ao vivo, figurinos e efeitos especiais.

Outro ponto forte das suas apresentações é que Rodrigo trabalha com a guitarrista Jennifer Batten, que tocou por 10 anos ao lado de Michael Jackson. A guitarrista oficial do rei do pop também estará presente no Festival de Inverno de Guaçuí. Para comprar os ingressos clique aqui.

A apresentação no FIG vai marcar este ano que completam 15 anos sem o astro do pop e será ainda mais especial com a homenagem preparada por Rodrigo Teaser para o ídolo. O cover também é reconhecido internacionalmente pela semelhança vocal e performática com Michael Jackson. O artista brasileiro já se apresentou em diversos países e conquistou fãs ao redor do mundo.

Rodrigo Teaser sobe ao palco do Festival de Inverno de Guaçuí no sábado (06), onde também irão se apresentar Biquíni Cavadão, projeto Rock Reunion e DJ Manux.

Confira a entrevista com Rodrigo Teaser

Há quanto tempo você começou com as performances em homenagem ao Michael Jackson?

– Eu comecei de forma despretensiosa aos 9 anos, era algo sem pretensão.

– Eu comecei de forma despretensiosa aos 9 anos, era algo sem pretensão. O que te motivou a começar?

– O que me motivou foi meu amor pelo MJ, eu fazia isso o dia todo em casa e minha mãe viu nisso uma oportunidade de me incentivar a dançar pra aprender a lidar com minha timidez.

Você é fã dele desde quando? Depois que decidiu iniciar como cover, como foi o processo de preparação?

– Sou fã dele desde que me conheço por gente! Desde que me lembro existir, me lembro que ele existia também. Inicialmente não era nem uma preparação em si, era uma coisa que me dava muito prazer e tomava muito do meu tempo de forma positiva.

– Sou fã dele desde que me conheço por gente! Desde que me lembro existir, me lembro que ele existia também. Inicialmente não era nem uma preparação em si, era uma coisa que me dava muito prazer e tomava muito do meu tempo de forma positiva. Você mergulhou na vida, estilo, voz dele?

– Sim, E é assim até hoje, sempre que sai um livro novo, um documentário novo, um vídeo novo. Qualquer coisa.

– Sim, E é assim até hoje, sempre que sai um livro novo, um documentário novo, um vídeo novo. Qualquer coisa. Conta pra gente um pouco desse processo de preparação lá no início e como continua esse processo hoje.

– Passei a fazer aulas de danças de modalidades específicas aos 13 anos e a partir dos 15 passei a ter aulas de canto sempre que podia. Hoje além de seguir com esses estudos, tenho o acompanhamento de uma fono e um otorrino. Porque depois que a vida na estrada fica mais intensa, o foco do cuidado muda muito.

Imagino que sempre seja especial homenagear o rei do pop, mas nesse ano, que fazem 15 anos da morte dele, tem algo em especial nessa homenagem? Você vai trazer isso para o show do Festival de Inverno de Guaçuí?

– Todos os shows desse ano tem tido alguma coisa diferente, além de novas canções e conteúdos, toda a atmosfera que existe num show fica mais forte, as pessoas se voltam a um sentimento de saudade ou de pesar por não terem curtido quando ele estava aqui.

Em todos esses anos, imagino que passou por grandes momentos especiais que te emocionaram. Mas teve algum momento específico que te tocou e você pensou: “eu nasci para isso”?

– Pra ser honesto mesmo quando as coisas eram muito difíceis eu sentia que nasci pra isso, eu nunca tive dúvidas. Por mais maluco que pareça. Mas pra mim foi uma emoção muito grande chegar na Times Square, na Broadway em Nova Iorque e ver um teatro com minha foto e meu nome anunciando meu show. Para um artista brasileiro, independente, num ramo com tantos outros atingir um feito desses é muito especial.

– Pra ser honesto mesmo quando as coisas eram muito difíceis eu sentia que nasci pra isso, eu nunca tive dúvidas. Por mais maluco que pareça. Mas pra mim foi uma emoção muito grande chegar na Times Square, na Broadway em Nova Iorque e ver um teatro com minha foto e meu nome anunciando meu show. Para um artista brasileiro, independente, num ramo com tantos outros atingir um feito desses é muito especial. Por fim, Rodrigo deixou um convite para o público assistir seu show no FIG 2024:

Sucesso internacional

Logo após o show no Festival de Inverno de Guaçuí, Rodrigo Teaser embarca para a China, onde se apresentará no dia 13 de julho. Em seguida, nos dias 25, 26, 27 e 28 de julho, o artista desembarca nos Estados Unidos para uma série de shows no Hard Rock Café Atlantic City, em Nova Jersey.

Com novos figurinos e uma mega produção, Rodrigo Teaser promete levar a energia e o legado de Michael Jackson para os palcos internacionais, consolidando sua carreira como o maior tributo ao Rei do Pop do mundo.

Festival de Inverno de Guaçuí

Quando: 5, 6 e 7 de julho

5, 6 e 7 de julho Onde: Centro de Eventos de Guaçuí

PROGRAMAÇÃO:

SEXTA FEIRA (05): Praça gastronômica com churrasco gaúcho / Artistas: Baitaca; Edson e Hudson; Filipe Fernandes e amigos; DJ Manux

Praça gastronômica com churrasco gaúcho / Baitaca; Edson e Hudson; Filipe Fernandes e amigos; DJ Manux SÁBADO (06): Praça gastronômica com frutos do mar / Artistas: Biquini cavadão; Rodrigo Teaser (o maior cover do rei do pop Michael Jackson); Rock Reunion (Red Snow, Projeto Paralelo 80, OFFBOX e Alternative Stage); DJ Manux

Praça gastronômica com frutos do mar / Biquini cavadão; Rodrigo Teaser (o maior cover do rei do pop Michael Jackson); Rock Reunion (Red Snow, Projeto Paralelo 80, OFFBOX e Alternative Stage); DJ Manux DOMINGO (07): Praça gastronômica com feijoada / Artistas: Grupo Fundo de quintal; Samba MLK; Artsamba.

Praça gastronômica com feijoada / Grupo Fundo de quintal; Samba MLK; Artsamba. Ingressos: LeBillet (clique aqui)

Pontos Físicos:

Guaçuí: AB FARMA, Escolha Perfeita, Perfumaria BMQ e Lojas ZEMA

Alegre: Caparaó Music

Vitória: Óticas Diniz e Lojas Origens

Cachoeiro de Itapemirim: Oakes Store

Carangola (MG): 4 Estações Life Men

Espera Feliz (MG): PassoForte Modas e Acessórios

Bom Jesus do Itabapoana (RJ): PassoForte Calçados

Gastronomia no FIG

Não somente os artistas são as atrações do Festival de Inverno deste ano. A praça gastronômica do FIG será um show à parte, trazendo em cada dia um tema culinário diferente.

Na sexta-feira (05), o destaque será para o churrasco, com um chef especializado preparando costela de chão, cupim e outras delícias. Já no sábado (06), o foco será em frutos do mar e no domingo (07), será em feijoada. Uma grande variedade de bebidas de qualidade também estarão disponíveis, como os vinhos da Adega Perim e cervejas artesanais.

Além disso, durante a manhã, a programação será extensa, com a presença de grandes chefs dando aulas show e uma área kids para as crianças.

Local do evento

Um grande Centro de Eventos está sendo finalizado em Guaçuí e será o palco do Festival de Inverno deste ano. Em visita recente ao local, o Governador Renato Casagrande comentou sobre o sucesso do Festival.

“Este evento atrai atividades econômicas para a região; atrai também empregos, oportunidades e atrai cultura. Para nós, é importante valorizar a nossa cultura, então já estamos na expectativa. As pessoas vêm aqui curtir esse clima ameno, tomar um vinho, se divertir e aproveitar todas as atrações que teremos aqui.” Afirma Casagrande.