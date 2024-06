Água mineral do Caparaó capixaba marca presença no Festival de Inverno de Guaçuí

Com a sede da empresa localizada no município de São José do Calçado, a marca Nova Esperança abastece regiões do Espírito Santo e também chega a outros estados como Minas Gerais e Rio de Janeiro. A Nova Esperança trabalha com água mineral natural de 500ml a 20 litros e é uma das parceiras do Festival de Inverno de Guaçuí deste ano.

Leia também: Sexta raiz 🤠 primeiro dia do Festival de Inverno de Guaçuí será de sertanejo

A água é procedente do Caparaó capixaba e tem grande responsabilidade social, proporcionando sustento a muitas famílias, direta e indiretamente. Em uma visita à empresa, foi possível encontrar diversos funcionários que trabalham lá há mais de vinte anos. Este é o caso de Pedro de Oliveira, que viu a marca sendo fundada e hoje, além de seguir trabalhando, também levou o filho para ser funcionário.

De acordo com a assessora de marketing, Gysella Spadarott, a missão da empresa é proporcionar saúde, qualidade e bem estar às famílias: “Desde 1996, quando o sonho do senhor José de Almeida começou a se tornar realidade, prezamos pela sustentabilidade e promovemos diversos trabalhos voltados à preservação do meio ambiente. Reflorestamento, práticas sustentáveis do dia a dia, uso de 100% da energia limpa e renovável e muito mais.”, conta.

No Festival de Inverno de Guaçuí, a Nova Esperança será a água mineral oficial. A marca já foi parceira do evento em outras edições e Gysella diz que esta união é importante para promover bons eventos, boas práticas e movimentar a região do Caparaó.

Festival de Inverno de Guaçuí

Quando: 5, 6 e 7 de julho

5, 6 e 7 de julho Onde: Centro de Eventos de Guaçuí

PROGRAMAÇÃO:

SEXTA FEIRA: Praça gastronômica com churrasco gaúcho / Artistas: Baitaca; Edson e Hudson; Filipe Fernandes e amigos; DJ Manux

Praça gastronômica com churrasco gaúcho / Baitaca; Edson e Hudson; Filipe Fernandes e amigos; DJ Manux SÁBADO: Praça gastronômica com frutos do mar / Artistas: Biquini cavadão; Rodrigo Teaser (o maior cover do rei do pop Michael Jackson); Rock Reunion (Red Snow, Projeto Paralelo 80, OFFBOX e Alternative Stage); DJ Manux

Praça gastronômica com frutos do mar / Biquini cavadão; Rodrigo Teaser (o maior cover do rei do pop Michael Jackson); Rock Reunion (Red Snow, Projeto Paralelo 80, OFFBOX e Alternative Stage); DJ Manux DOMINGO: Praça gastronômica com feijoada / Artistas: Grupo Fundo de quintal; Samba MLK; Artsamba.

Praça gastronômica com feijoada / Grupo Fundo de quintal; Samba MLK; Artsamba. Ingressos: LeBillet (clique aqui)

Pontos Físicos:

Guaçuí: AB FARMA, Escolha Perfeita, Perfumaria BMQ e Lojas ZEMA

Alegre: Caparaó Music

Vitória: Óticas Diniz e Lojas Origens

Cachoeiro de Itapemirim: Oakes Store

Carangola (MG): 4 Estações Life Men

Espera Feliz (MG): PassoForte Modas e Acessórios

Bom Jesus do Itabapoana (RJ): PassoForte Calçados

Gastronomia no FIG

Não somente os artistas são as atrações do Festival de Inverno deste ano. A praça gastronômica do FIG será um show à parte, trazendo em cada dia um tema culinário diferente.

Na sexta-feira (05), o destaque será para o churrasco, com um chef especializado preparando costela de chão, cupim e outras delícias. Já no sábado (06), o foco será em frutos do mar e no domingo (07), será em feijoada. Uma grande variedade de bebidas de qualidade também estarão disponíveis, como os vinhos da Adega Perim e cervejas artesanais.

Além disso, durante a manhã, a programação será extensa, com a presença de grandes chefs dando aulas show e uma área kids para as crianças.

Local do evento

Um grande Centro de Eventos está sendo finalizado em Guaçuí e será o palco do Festival de Inverno deste ano. Em visita recente ao local, o Governador Renato Casagrande comentou sobre o sucesso do Festival.

“Este evento atrai atividades econômicas para a região; atrai também empregos, oportunidades e atrai cultura. Para nós, é importante valorizar a nossa cultura, então já estamos na expectativa. As pessoas vêm aqui curtir esse clima ameno, tomar um vinho, se divertir e aproveitar todas as atrações que teremos aqui.” Afirma Casagrande.