Anota aí! Tradicional Festa do Carro Boi em Iúna será em junho

A tradicional “Festa do Carro de Boi” já tem data marcada para este ano. O evento está na sua 12ª edição e acontece nos dias 7, 8 e 9 de Junho, no Parque de exposições de Iúna. A festa é uma das mais importantes do município e da região do Caparaó. Entre as atrações principais está a dupla sertaneja Antony e Gabriel, que sobe ao palco no sábado (08).

Leia também: Festival de Alegre terá festa de aquecimento neste fim de semana

Além deles, terá também a apresentação da cantora Luiza Andrade, do cantor Cristian Greik e outras bandas. Outra atração esperada para a festa é o show de rodeio, que acontece durante os três dias, às 21:00. Além disso, há homenagem para os Carreiros e desflie de Carros de Boi.

De acordo com a organização, o maior compromisso do evento é preservar essa cultura do Carro de Boi, Carreiros e Candeeiros, que é muito forte em Iúna. Então, para quem quer animação, diversão, música e rodeio profissional, já coloca a Festa do Carro de Boi na agenda.