Cantor Oséas fará show gratuito no Festival de Inverno de Guaçuí

Faltando apenas três dias para o Festival de Inverno de Guaçuí, mais uma atração foi confirmada, e o melhor: o show será gratuito! No sábado (06), das 11:00 às 16:00, o público terá entrada franca no Centro de Eventos da cidade, onde vai poder desfrutar da praça gastronômica com o tema “frutos do mar” e também curtir o show do cantor capixaba Oséas.

Oséas canta de tudo um pouco; passa pelas músicas românticas, MPB, e também acrescenta algumas no estilo “baladinha” para animar o público. Ele, que voltou recentemente a morar no estado, diz que a expectativa para o Festival de Inverno de Guaçuí é grande. “Estou ensaiando todos os dias. vou fazer sempre o melhor para agradar o público” Conta.

Com um repertório de 32 músicas, Oséas também fará uma homenagem ao cantor Roberto Carlos em ritmo de rock na apresentação do Festival de Inverno de Guaçuí.

Conheça um pouco da história do cantor Oséas

Criado em Mimoso do Sul, Oséas diz que em suas participações no programa do Faustão, o apresentador sempre o chamava citando o estado e a cidade onde ele nasceu. E não foram poucas apresentações; o cantor conta que esteve no palco de Fausto Silva cerca de 36 vezes.

Por volta dos anos 1970, no Espírito Santo, Oséas fazia shows em bailes da época junto com uma banda na qual ele era vocalista. Em 1977, resolveu se mudar para o Rio de Janeiro, onde consolidou sua carreira participando de vários programas de TV, fazendo shows pela cidade e até mesmo fora do Brasil. Ele conta que através da música conheceu Portugal, Espanha, Uruguai, África do Sul, entre outros países.

Agora, quase cinco décadas depois, o cantor Oséas decidiu retornar para sua terra natal. Ele chegou em Mimoso do Sul há menos de uma semana. Segundo Oséas, as expectativas são as melhores e ele espera receber do público capixaba o mesmo carinho que ele tem com as suas origens.

Na década de 90, o cantor Oséas ficou famoso por fazer imitações de artistas como Gal Costa, Elis Regina e Whitney Houston. Contudo, hoje em dia ele diz que prefere manter seus shows com seu “tom original” e escolhe músicas diversas em suas apresentações.

Gastronomia no FIG

Não somente os artistas são as atrações do Festival de Inverno deste ano. A praça gastronômica do FIG será um show à parte, trazendo em cada dia um tema culinário diferente.

Na sexta-feira (05), o destaque será para o churrasco, com um chef especializado preparando costela de chão, cupim e outras delícias. Já no sábado (06), o foco será em frutos do mar e no domingo (07), será em feijoada. Uma grande variedade de bebidas de qualidade também estarão disponíveis, como os vinhos da Adega Perim e cervejas artesanais.

Além disso, durante a manhã, a programação será extensa, com a presença de grandes chefs dando aulas show e uma área kids para as crianças.

Festival de Inverno de Guaçuí

Quando: 5, 6 e 7 de julho

5, 6 e 7 de julho Onde: Centro de Eventos de Guaçuí

PROGRAMAÇÃO:

SEXTA FEIRA: Praça gastronômica com churrasco gaúcho / Artistas: Baitaca; Edson e Hudson; Filipe Fernandes e amigos; DJ Manux

Praça gastronômica com churrasco gaúcho / Baitaca; Edson e Hudson; Filipe Fernandes e amigos; DJ Manux SÁBADO: Praça gastronômica com frutos do mar / Artistas: Biquini cavadão; Rodrigo Teaser (o maior cover do rei do pop Michael Jackson); Rock Reunion (Red Snow, Projeto Paralelo 80, OFFBOX e Alternative Stage); DJ Manux

Praça gastronômica com frutos do mar / Biquini cavadão; Rodrigo Teaser (o maior cover do rei do pop Michael Jackson); Rock Reunion (Red Snow, Projeto Paralelo 80, OFFBOX e Alternative Stage); DJ Manux DOMINGO: Praça gastronômica com feijoada / Artistas: Grupo Fundo de quintal; Samba MLK; Artsamba.

Praça gastronômica com feijoada / Grupo Fundo de quintal; Samba MLK; Artsamba. Ingressos: LeBillet (clique aqui)

Pontos Físicos:

Guaçuí: AB FARMA, Escolha Perfeita, Perfumaria BMQ e Lojas ZEMA

Alegre: Caparaó Music

Vitória: Óticas Diniz e Lojas Origens

Cachoeiro de Itapemirim: Oakes Store

Carangola (MG): 4 Estações Life Men

Espera Feliz (MG): PassoForte Modas e Acessórios

Bom Jesus do Itabapoana (RJ): PassoForte Calçados

Local do evento

Um grande Centro de Eventos está sendo finalizado em Guaçuí e será o palco do Festival de Inverno deste ano. Em visita recente ao local, o Governador Renato Casagrande comentou sobre o sucesso do Festival.

“Este evento atrai atividades econômicas para a região; atrai também empregos, oportunidades e atrai cultura. Para nós, é importante valorizar a nossa cultura, então já estamos na expectativa. As pessoas vêm aqui curtir esse clima ameno, tomar um vinho, se divertir e aproveitar todas as atrações que teremos aqui.” Afirma Casagrande.