Comércio de Guaçuí já sente o impacto positivo do Festival de Inverno

O Festival de Inverno de Guaçuí já virou tradição na cidade. Dessa forma, com o sucesso das outras edições, os lojistas seguem animados para este ano e já começam sentir a movimentação nos comércios. O evento acontece nos dias 05, 06 e 07 do próximo mês, no Centro de Eventos de Guaçuí.

Daiana Gomes da Silva trabalha na loja Laçarote Fashion, no Centro da cidade. A vendedora diz que a procura por roupas para ir ao Festival de Inverno de Guaçuí já está a todo vapor. Segundo ela, a busca maior é por sobretudos. Todavia, apesar do trabalho intenso na loja, Daiana também está animada para curtir o evento. Aliás, ela conta que pretende ir nos 3 dias.

Já na loja C e R calçados, a procura maior é por botas, segundo a vendedora Chayene Basani. Ela já presenciou outras edições do Festival de Inverno trabalhando com comércio e afirmou que o fluxo de clientes sempre aumenta muito na época do evento. Ela pretende ir na sexta-feira para curtir o show da dupla Edson e Hudson. Chayene aproveitou para elogiar o Festival e disse que é um evento diferenciado.

Jucélia Aguiar também elogiou muito a estrutura do Festival de Inverno e diz que o evento tem um público selecionado. Para ela, este público tem tudo a ver com a sua loja, a Star Modas, que já funciona há 34 anos em Guaçuí. A proprietária diz que a procura por roupas para o Festival já começou e que as vendas ficam no ritmo de Natal nesta época.

Gastronomia no FIG

Neste ano, o Festival será recheado de gastronomia. Cada dia receberá um tema culinário e o domingo terá a feijoada como destaque. Tudo a ver com um sambinha, né?! Além disso, durante a manhã a programação será extensa, com a presença de grandes chefs dando aulas show e uma área kids para as crianças.

Local do evento

Um grande Centro de Eventos está sendo finalizado em Guaçuí e será o palco do Festival de Inverno deste ano. Em visita recente ao local, o Governador Renato Casagrande comentou sobre o sucesso do Festival.

“Este evento atrai atividades econômicas para a região; atrai também empregos, oportunidades e atrai cultura. Para nós, é importante valorizar a nossa cultura, então já estamos na expectativa. As pessoas vêm aqui curtir esse clima ameno, tomar um vinho, se divertir e aproveitar todas as atrações que teremos aqui.” Afirma Casagrande.

Festival de Inverno de Guaçuí

Quando: 5, 6 e 7 de julho

5, 6 e 7 de julho Onde: Centro de Eventos de Guaçuí

PROGRAMAÇÃO:

SEXTA FEIRA: Praça gastronômica com churrasco gaúcho / Artistas: Baitaca; Edson e Hudson; Filipe Fernandes e amigos.

Praça gastronômica com churrasco gaúcho / Baitaca; Edson e Hudson; Filipe Fernandes e amigos. SÁBADO: Praça gastronômica com frutos do mar / Artistas: Biquini cavadão; Rodrigo Teaser (o maior cover do rei do pop Michael Jackson); Rock Reunion (Red Snow, Projeto Paralelo 80, OFFBOX e Alternative Stage).

Praça gastronômica com frutos do mar / Biquini cavadão; Rodrigo Teaser (o maior cover do rei do pop Michael Jackson); Rock Reunion (Red Snow, Projeto Paralelo 80, OFFBOX e Alternative Stage). DOMINGO: Praça gastronômica com feijoada / Artistas: Grupo Fundo de quintal; Samba MLK; Artsamba.

Praça gastronômica com feijoada / Grupo Fundo de quintal; Samba MLK; Artsamba. Ingressos: LeBillet (clique aqui)

Pontos Físicos:

Guaçuí: AB FARMA, Escolha Perfeita, Perfumaria BMQ e Lojas ZEMA

Alegre: Caparaó Music

Vitória: Óticas Diniz e Lojas Origens

Cachoeiro de Itapemirim: Oakes Store

Carangola (MG): 4 Estações Life Men

Espera Feliz (MG): PassoForte Modas e Acessórios

Bom Jesus do Itabapoana (RJ): PassoForte Calçados