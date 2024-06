Costela de chão e muito mais: Festival de Inverno terá especialista em churrasco

O Festival de Inverno de Guaçuí está cada vez mais perto e neste ano o evento será recheado de gastronomia, como o churrasco. Do dia 05 a 07 de Julho, o público vai poder aproveitar não somente as apresentações musicais, mas também saborear um show de culinária na praça gastronômica.

Leia também: Fã mirim da banda Biquíni Cavadão espera por Festival de Inverno de Guaçuí

Cada dia receberá um tema culinário. Sexta-feira o foco será no churrasco, no sábado será em frutos do mar e no domingo será na feijoada. Ambas as comidas poderão ser encontradas em todos os dias, mas nos dias específicos, cada uma terá um foco maior.

O chef Sérgio Farias é especialista em churrasco e estará no evento comandando as carnes. Sérgio anda pelo país preparando os assados e diz que tem orgulho de ir para fora representar o Caparaó capixaba. Ele também contou que gosta muito de Guaçuí e que está com as melhores expectativas para fazer o churrasco no Festival de Inverno.

Delícias como costela de chão, cupim e churrasco no pão serão servidas no Festival de Inverno, todas preparadas com cuidado e com a técnica do chef profissional. Além disso, Sérgio diz que as carnes combinam com diversos vinhos, que também estarão disponíveis no evento.

“É uma honra muito grande estar participando desse festival que já virou patrimônio histórico de Guaçuí. Estou esperando vocês para conhecerem um pouquinho do meu trabalho.” Diz o cfef.

Local do evento

Um grande Centro de Eventos está sendo finalizado em Guaçuí e será o palco do Festival de Inverno deste ano. Em visita recente ao local, o Governador Renato Casagrande comentou sobre o sucesso do Festival.

“Este evento atrai atividades econômicas para a região; atrai também empregos, oportunidades e atrai cultura. Para nós, é importante valorizar a nossa cultura, então já estamos na expectativa. As pessoas vêm aqui curtir esse clima ameno, tomar um vinho, se divertir e aproveitar todas as atrações que teremos aqui.” Afirma Casagrande.

Festival de Inverno de Guaçuí

Quando: 5, 6 e 7 de julho

5, 6 e 7 de julho Onde: Centro de Eventos de Guaçuí

PROGRAMAÇÃO:

SEXTA FEIRA: Praça gastronômica com churrasco gaúcho / Artistas: Baitaca; Edson e Hudson; Filipe Fernandes e amigos.

Praça gastronômica com churrasco gaúcho / Baitaca; Edson e Hudson; Filipe Fernandes e amigos. SÁBADO: Praça gastronômica com frutos do mar / Artistas: Biquini cavadão; Rodrigo Teaser (o maior cover do rei do pop Michael Jackson); Rock Reunion (Red Snow, Projeto Paralelo 80, OFFBOX e Alternative Stage).

Praça gastronômica com frutos do mar / Biquini cavadão; Rodrigo Teaser (o maior cover do rei do pop Michael Jackson); Rock Reunion (Red Snow, Projeto Paralelo 80, OFFBOX e Alternative Stage). DOMINGO: Praça gastronômica com feijoada / Artistas: Grupo Fundo de quintal; Samba MLK; Artsamba.

Praça gastronômica com feijoada / Grupo Fundo de quintal; Samba MLK; Artsamba. Ingressos: LeBillet (clique aqui)

Pontos Físicos:

Guaçuí: AB FARMA, Escolha Perfeita, Perfumaria BMQ e Lojas ZEMA

Alegre: Caparaó Music

Vitória: Óticas Diniz e Lojas Origens

Cachoeiro de Itapemirim: Oakes Store

Carangola (MG): 4 Estações Life Men

Espera Feliz (MG): PassoForte Modas e Acessórios

Bom Jesus do Itabapoana (RJ): PassoForte Calçados