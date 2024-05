Fabiano Juffu faz shows em homenagem às mães, em Castelo e Anchieta

O cantor cachoeirense Fabiano Juffu está com dois shows programados para este fim de semana. Ambas as apresentações são eventos especiais em homenagem ao Dia das Mães, comemorado no próximo domingo (12).

Na sexta-feira (10), Fabiano sobe ao palco do pavilhão de eventos Castelão, em Castelo, para realizar o super show “Roberto Carlos em Detalhes”. Então, o artista promete emocionar a todos novamente com um lindo espetáculo, que está marcado para as 21.

Com um total de 23 profissionais entre músicos e equipe técnica, o show tem duas de duração e o repertório traz alguns dos maiores clássicos do Rei. Ou seja, o artista é acompanhado por uma belíssima orquestra que traz toda a magia ao reproduzir fielmente os arranjos originais de cada canção apresentada.

Fabiano Juffu é conhecido por encantar o público por onde passa, reproduzindo com perfeição os sucessos de Roberto Carlos.

Será uma noite única, repleta de emoção e homenagens às mães, celebrando esse dia especial com música de qualidade e muita alegria. “As mamães e todo o público podem esperar grandes emoções e muita diversão em uma noite preparada com muito carinho para comemorarmos essa data tão especial”, frisa o cantor.

Por fim, o evento, realizado pela Prefeitura de Castelo, começa às 19 h e tem entrada gratuita.

O Show das Mil Vozes

Já no sábado (11), é a vez de Anchieta receber um show especial em homenagem ao Dia das Mães. No município do litoral sul, Fabiano Juffu apresenta o “Show das Mil Vozes”, a partir das 20h na Praia Central.

Nesta apresentação Juffu canta grandes clássicos da música nacional e internacional. Entre os artistas estão Tim Maia, Gal Costa, Ana Carolina, Daniel, Lulu Santos, Zé Ramalho, Paulo Ricardo, Renato Russo, Bee Gees, Louis Armstrong, Elvis Presley e muitos outros.

O Show tem duas horas de duração e o artista e sua banda reproduzem fielmente os vocais e arranjos originais em cada música executada na apresentação. Com o total de 15 profissionais entre músicos e equipe técnica, o show também conta com uma belíssima produção de palco com painéis de led compondo o cenário.

Tendo se apresentando ao lado de artistas como Fábio Jr, Zé Ramalho, Roupa Nova, entre outros. Fabiano Juffu com O show Das Mil Vozes é sem dúvidas um grande espetáculo que encanta a todos por onde passa.

Fabiano Juffu

Juffu é reconhecido nacionalmente como um dos maiores imitadores de cantores do Brasil. Sendo assim, tem em seu currículo mais de 20 apresentações em programas de TV como Faustão, Ratinho, Xuxa, Caldeirão do Huck, Eliana, Padre Reginaldo Manzotti, João Kleber entre outros.

Com habilidade em reproduzir em detalhes e com perfeição a voz do Rei, Fabiano leva ao público momentos de grandes emoções ao interpretar clássicos inesquecíveis. Entre eles Lady Laura, O Portão, Detalhes, Esse Cara Sou Eu entre outros.