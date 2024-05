Fest Viola Muniz Freire segue até domingo (5) com programação variada

O Festival de Viola de Muniz Freire se tornou um evento tradicional e marcante para a região. Organizado através de trabalho voluntário, o Festival já vai para sua 6ª edição e dessa vez acontece até o domingo (5). Entre as atrações do Fest Viola, o público poderá prestigiar o Concurso Nacional de viola caipira, bandas capixabas e também artistas de fora, como o cantor Zé Geraldo, que se apresenta no sábado (4).

A programação do Festival conta ainda com atrações durante o dia, o que permite que diversos públicos participem. O evento é realizado na Praça Divino Espírito Santo, no Centro da cidade, e as crianças também encontram diversão no local. Além disso, carrinho de churros, barracas de comidas e outras especiarias já estão distribuídas na praça para atender o público.

O Fest Viola é enraizado na rica tradição da cultura caipira e busca celebrar suas diversas manifestações, que retratam não só as origens do município, mas de todo o Brasil rural. Valoriza também a música sertaneja de raiz, tendo a Viola Caipira e a Sanfona como instrumentos principais.

Organização do Festival

A ideia do evento surgiu de Marcelo Favoreto, que é violeiro e frequentador de diversos festivais de viola pelo Espírito Santo. Ao longo do tempo, ele pôde notar o que havia de bom em cada um desses eventos em diferentes cidades. Com base nessa experiência, ele decidiu elaborar um projeto para um festival voltado especificamente para Muniz Freire.

Marcelo diz ainda que o Fest Viola Muniz foi idealizado por ele, porém é organizado por um grupo de amigos e voluntários que compõe a Associação do Festival de Viola de Muniz Freire-ES (AFEVI-MF), uma instituição que tem por objetivo integrar a população munizfreirense às atividades relacionadas ao Festival.

Confira a programação completa: