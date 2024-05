Você sabia? Cristo Redentor de Guaçuí foi o 1º construído todo no Brasil

Vai curtir o Festival de Inverno em Guaçuí, no Caparaó Capixaba? Além da gastronomia e shows do evento, os dias em uma das cidades mais charmosas do Caparaó reservam boas opções de passeio. Uma delas é o Cristo Redentor, que está localizado em um dos pontos mais altos da cidade.

Talvez você até saiba que em Guaçuí tem uma estátua do Cristo Redentor. Mas o que muita gente não sabe é que este foi o primeiro “Cristo” construído 100% no Brasil. A obra é do escultor guaçuiense Antônio Francisco Moreira e foi inaugurada em maio de 1957.

Que tal conhecer sua história? Com mais de 20 metros de altura, o Cristo Redentor de Guaçuí foi esculpido no local, feito em concreto armado e pesa mais de 100 toneladas. Antônio, que nasceu em Guaçuí no ano de 1919, era um escultor autodidata. Aliás, com seu talento, também foi o responsável por construir posteriormente as estátuas localizadas em Colatina – ES, Mimoso do Sul – ES e Itaperuna – RJ.

Já o Cristo Redentor do Rio de Janeiro, um dos pontos turísticos mais famosos do mundo, também teve a maior parte construída no Brasil. Todavia, a cabeça e as mãos foram moldadas na França e depois importadas para compor a estátua no Brasil. O monumento carioca tem 38 metros de altura e foi inaugurado em 1931.

Como chegar ao Cristo Redentor de Guaçuí?

O acesso para chegar ao Cristo Redentor de Guaçuí é bem tranquilo. Saindo do centro da cidade, a distância estimada é de 7 minutos de carro e 25 minutos de caminhada. A subida é íngreme. No entanto, todo o trajeto é calçado, o que facilita a chegada, independente do meio de transporte.

Além da beleza da estátua por si só, em volta do Cristo Redentor de Guaçuí há local de estacionamento para carros, um gramado com espaço de lazer e parquinho para as crianças, contando também com uma vista panorâmica da cidade e das montanhas ao redor.

As informações sobre o ponto turístico de Guaçuí estão atualizadas no “Google Maps”. Portanto, é recomendado uma checagem sobre o horário de funcionamento, que pode ser alterado em feriados. Em geral, os horários de visitas são de 8h às 19h, todos os dias. A entrada é gratuita.

