FIG 2024: Veja os melhores momentos da 1ª noite

A 1ª noite do Festival de Inverno de Guaçuí foi marcada pela organização do evento, beleza da decoração e os shows dos artistas que se apresentaram. Já na entrada, túnel de led, várias estátuas do Cristo Redentor espalhadas em diferentes pontos, sofás e bancos também na parte externa, tenda de churrasco e cervejas artesanais do lado de fora, permitindo ao público várias possibilidades de ambientes durante do FIG.

Opção de comida na barraca do Linus Sushi

A parte interna também contou com uma iluminação diferenciada, com objetos de led suspensos no teto, adega rústica de vinhos e uma espetacular praça de alimentação. As opções de comidas foram desde frutos do mar, sushi, até hambúrgueres e esfihas.

As atrações musicais tão aguardadas pelo público também entregaram tudo! O gaúcho Baitaca abriu a noite cantando os sucessos das músicas da sua região e ainda levou uma companhia pra lá de talentosa para o palco. O pequeno Pedro, de 4 anos, é um capixaba fã do cantor. Assim que ficou sabendo do show no Espírito Santo, pediu à mãe para ir conhecer o ídolo e o desejo foi realizado.

Baitaca não só atendeu a criança no camarim, como o convidou para cantar junto. Pedro passou grande parte do show em cima do palco com a banda e foi uma atração à parte.

Em seguida, Edson e Hudson surpreenderam com tanto talento e presença de palco. A dupla já entrou cantando a música “Azul”, uma canção que atravessou gerações e até hoje segue no gosto do público. Exatamente por isso, um grande coral se formou e cantou essa junto, assim como outros sucessos deles.

Eles levaram outros hits conhecidos da própria dupla e também cantaram músicas de outros artistas, como o cantor Cristiano Araújo. No momento dedicado às “modas de viola”, eles mostraram ainda mais fôlego cantando sucessos como “Galopeira”.

Fechando a 1ª noite do FIG, o cantor capixaba Felipe Fernandes agitou o público com as músicas sertanejas que são os maiores sucessos da atualidade.

Sábado (06)

Hoje, na segunda noite do Festival, sobe ao palco Biquíni Cavadão, que já faz história no mundo da música há quase 40 anos, cantando sucessos como “Tédio” e “Vento ventania”; Rodrigo Teaser, que é o maior cover do cantor Michael Jackson da América Latina, levando sucessos do rei do pop para o FIG; e por último, o projeto Rock Reunion, que reunirá 4 bandas de rock da região para a apresentação no evento.

Gastronomia no FIG

Não somente os artistas são as atrações do Festival de Inverno deste ano. A praça gastronômica do FIG será um show à parte, trazendo em cada dia um tema culinário diferente.

Na sexta-feira (05), o destaque será para o churrasco, com um chef especializado preparando costela de chão, cupim e outras delícias. Já no sábado (06), o foco será em frutos do mar e no domingo (07), será em feijoada. Uma grande variedade de bebidas de qualidade também estarão disponíveis, como os vinhos da Adega Perim e cervejas artesanais.

Além disso, durante a manhã, a programação será extensa, com a presença de grandes chefs dando aulas show e uma área kids para as crianças.

Local do evento

Um grande Centro de Eventos está sendo finalizado em Guaçuí e será o palco do Festival de Inverno deste ano. Em visita recente ao local, o Governador Renato Casagrande comentou sobre o sucesso do Festival.

“Este evento atrai atividades econômicas para a região; atrai também empregos, oportunidades e atrai cultura. Para nós, é importante valorizar a nossa cultura, então já estamos na expectativa. As pessoas vêm aqui curtir esse clima ameno, tomar um vinho, se divertir e aproveitar todas as atrações que teremos aqui.” Afirma Casagrande.

Festival de Inverno de Guaçuí

Quando: 5, 6 e 7 de julho

5, 6 e 7 de julho Onde: Centro de Eventos de Guaçuí

PROGRAMAÇÃO:

SEXTA FEIRA: Praça gastronômica com churrasco gaúcho / Artistas: Baitaca; Edson e Hudson; Filipe Fernandes e amigos; DJ Manux

Praça gastronômica com churrasco gaúcho / Baitaca; Edson e Hudson; Filipe Fernandes e amigos; DJ Manux SÁBADO: Praça gastronômica com frutos do mar / Artistas: Biquini cavadão; Rodrigo Teaser (o maior cover do rei do pop Michael Jackson); Rock Reunion (Red Snow, Projeto Paralelo 80, OFFBOX e Alternative Stage); DJ Manux

Praça gastronômica com frutos do mar / Biquini cavadão; Rodrigo Teaser (o maior cover do rei do pop Michael Jackson); Rock Reunion (Red Snow, Projeto Paralelo 80, OFFBOX e Alternative Stage); DJ Manux DOMINGO: Praça gastronômica com feijoada / Artistas: Grupo Fundo de quintal; Samba MLK; Artsamba.

Praça gastronômica com feijoada / Grupo Fundo de quintal; Samba MLK; Artsamba. Ingressos: LeBillet (clique aqui)

Pontos Físicos:

Guaçuí: AB FARMA, Escolha Perfeita, Perfumaria BMQ e Lojas ZEMA

Alegre: Caparaó Music

Vitória: Óticas Diniz e Lojas Origens

Cachoeiro de Itapemirim: Oakes Store

Carangola (MG): 4 Estações Life Men

Espera Feliz (MG): PassoForte Modas e Acessórios

Bom Jesus do Itabapoana (RJ): PassoForte Calçados