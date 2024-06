Frutos do mar terão destaque na gastronomia do Festival de Inverno de Guaçuí

Um dos pontos fortes do Festival de Inverno de Guaçuí é a gastronomia. Neste ano, cada dia receberá um tema culinário e um restaurante especial estará no comando para preparar cada especialidade. Dessa forma, no sábado, o dia será de frutos do mar. Com pratos feitos na hora, o restaurante Zóios d’água promete entregar receitas exclusivas.

Massas caseiras serão preparadas em tempo real, muitas acompanhadas de camarão. O famoso “arroz com camarão à moda do chef” também estará disponível no cardápio. Além disso, uma paeja será feita ao vivo em uma “aula show”. Sendo assim, o público poderá não só saborear, como também aprender a receita.

Renato Rios, um dos chefs e proprietário do restaurante Zóios d’água, diz que está com as melhores expectativas para o Festival de Inverno. Aliás, de acordo com ele, o evento é uma oportunidade para engrandecer e movimentar a região do Caparaó.

O restaurante Zóios d’água também funciona em ponto físico, em uma propriedade próxima à Iúna-ES. Além disso, o local é de natureza presente, com árvores e cachoeiras ao redor. Todavia, além dos frutos do mar, o cardápio tem uma variedade de opções, como carnes e massas.

Além do destaque gastronômico de sábado, atrações musicais imperdíveis vão se apresentar no Festival de Inverno de Guaçuí. Neste dia, sobem ao palco Biquini cavadão, Rodrigo Teaser (o maior cover do rei do pop Michael Jackson) e 4 bandas do projeto Rock Reunion: Red Snow, Projeto Paralelo 80, OFFBOX e Alternative Stage.

Local do evento

Um grande Centro de Eventos está sendo finalizado em Guaçuí e será o palco do Festival de Inverno deste ano. Aliás, em visita recente ao local, o Governador Renato Casagrande comentou sobre o sucesso do Festival.

“Este evento atrai atividades econômicas para a região; atrai também empregos, oportunidades e atrai cultura. Para nós, é importante valorizar a nossa cultura, então já estamos na expectativa. Além disso, as pessoas vêm aqui curtir esse clima ameno, tomar um vinho, se divertir e aproveitar todas as atrações que teremos aqui.” Afirma Casagrande.

Festival de Inverno de Guaçuí

Quando: 5, 6 e 7 de julho

5, 6 e 7 de julho Onde: Centro de Eventos de Guaçuí

PROGRAMAÇÃO:

SEXTA FEIRA: Praça gastronômica com churrasco gaúcho / Artistas: Baitaca; Edson e Hudson; Filipe Fernandes e amigos.

Praça gastronômica com churrasco gaúcho / Baitaca; Edson e Hudson; Filipe Fernandes e amigos. SÁBADO: Praça gastronômica com frutos do mar / Artistas: Biquini cavadão; Rodrigo Teaser (o maior cover do rei do pop Michael Jackson); Rock Reunion (Red Snow, Projeto Paralelo 80, OFFBOX e Alternative Stage).

Praça gastronômica com frutos do mar / Biquini cavadão; Rodrigo Teaser (o maior cover do rei do pop Michael Jackson); Rock Reunion (Red Snow, Projeto Paralelo 80, OFFBOX e Alternative Stage). DOMINGO: Praça gastronômica com feijoada / Artistas: Grupo Fundo de quintal; Samba MLK; Artsamba.

