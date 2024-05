Ingressos para o Festival de Alegre terão preços especiais neste FDS

Faltando menos de duas semanas para o Festival de Alegre 2024, o público vai poder comprar ingressos com um desconto especial nesse fim de semana. Amanhã (18), a equipe do Festival estará em diferentes eventos da região vendendo os ingressos por um preço menor.

Leia também: Festival de Alegre terá festa de aquecimento neste fim de semana

Às 14:00 a equipe estará no evento CopaMed, em Bom Jesus do Norte. Já às 20:00, vai estar em Muniz Freire, no evento “Exxquenta”, criado para ser um aquecimento do Festival de Alegre. O aquecimento de Muniz Freire será na praça da cidade, com show gratuito.

Em seguida, o “Exxquenta” segue para o Chácara Clube, em Alegre, que terá início às 23:00 e tem os ingressos disponíveis através deste link. O grupo Samba Mlk vai se apresentar amanhã em Muniz Freire e também no Chácara Clube, além de ser uma das atrações confirmadas no palco principal do Festival de Alegre 2024.

Outro ponto onde a equipe do Festival de Alegre estará presente é no Cachoeiro Food Beer, hoje (17), a partir das 20:00. Você pode aproveitar os eventos deste FDS e ainda garantir o desconto nos ingressos do Festival! Para qualquer dúvida, o contato do produtor é 28 999173724 – Salim Neto.

Ingressos para o Festival de Alegre

Para comprar online, acesse o site festivaldealegre.com.br através da Brasil Ticket e você pode escolher entre as opções PISTA e CAMAROTE. É possível também comprar os ingressos para dias separados ou o pacote para todos os dias.

Neste ano há também a categoria meia-solidária que acrescenta 5,00 para todas as pessoas que gostariam de colaborar com as famílias que perderam suas casas e comércios nas enchentes de Abril, em Alegre e Mimoso do Sul.

Já para comprar em pontos físicos, as opções são:

Helpnet – Alegre (Rua Dr. Wanderley, nº136 – Centro)

(Rua Dr. Wanderley, nº136 – Centro) Loja Flex – Guaçuí (Praça 25 de Dezembro, 27, Loja B – Centro)

(Praça 25 de Dezembro, 27, Loja B – Centro) Itatur – Cachoeiro de Itapemirim (Rua Jairo de Matos Pereira, 41 – Santo Antônio)

Programação

QUINTA-FEIRA – 30 DE MAIO:

Jorge e Mateus

Dennis DJ

Ferrugem

Samuel Rosa (Skank)

Breno e Bernardo (atração capixaba)

SEXTA-FEIRA – 31 DE MAIO:

Henrique e Juliano

Simone Mendes

KVSH

Bell Marques

Glauco (atração capixaba)

SÁBADO – 01 DE JUNHO:

Ludmilla

Alok

Filipe Ret

Gustavo Mioto

Samba Mlk (atração capixaba)