Inscrições abertas para interessados em comercializar no Ublues Beer Fest

A Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) abriu inscrições para os artesãos, agroindústrias, produtores da agricultura familiar e empreendedores de segmentos diversos interessados em ocupar espaço de divulgação e comercialização no 5º Ublues Fest. Os interessados devem ler o edital e realizar a inscrição. O evento será realizado no período de 30 de maio a 01 de junho, no balneário de Ubu, em Anchieta.

CLIQUE AQUI

Conforme informações da Aderes, que organiza os estandes do evento, as vagas serão divididas entre os segmentos atendidos pela Aderes nos estandes disponíveis por m2 por segmento, sendo: agroindústria, agricultura familiar e micro e pequenas empresas.

Ublues Beer Fest

De acordo com os organizadores, será montada uma estrutura coberta, com estandes e um espaço gastronômico, que irá comercializar petiscos e comidas típicas, além de Beer Trucks, que irão oferecer o que há de melhor na produção de cerveja artesanal. Estarão presentes marcas de cervejas artesanais do município e do Estado. A entrada durante todos os dias é gratuita.

Conforme o secretário de Turismo, Caio Mozer, o objetivo do festival é gerar renda aos empreendedores locais, divulgar os atrativos turísticos da região. “Nossa intenção e promover o município e seus atrativos, trazendo mais turistas para Anchieta, dessa forma, movimentando a economia local”, defende.

O evento é organizado pela Associação de Moradores de Ubu com apoio da Prefeitura de Anchieta e do Governo do Estado.